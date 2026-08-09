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Xã hội

Kẻ giấu ma túy trong người lao xe vào CSGT để tháo chạy

  • Chủ nhật, 9/8/2026 17:14 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Mang ma túy trong người, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, Dương Minh Hoàng (Bắc Ninh) lao thẳng xe vào cảnh sát với mục đích tháo chạy.

Video: Cảnh sát giao thông khống chế Dương Minh Hoàng khi mang ma túy trên đường Ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

lao xe vào CSGT ảnh 1

Dương Minh Hoàng tông thẳng vào CSGT để tháo chạy khi mang ma túy trong người. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 8/8, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Đấu Mã (thuộc Tổ dân phố số 1, phường Võ Cường), Tổ Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh) phát hiện Dương Minh Hoàng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, Hoàng không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga, liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác nhằm mở đường tháo chạy. Tuy nhiên, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông nhanh chóng áp sát, khống chế người này, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 5 viên nén màu hồng (khối lượng 0,4637 gram) cùng các hạt tinh thể màu trắng (khối lượng 0,2258 gram). Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Sách về Pháp luật

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Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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Văn Chương/VTC News

lao xe vào CSGT Bắc Ninh kẻ giấu ma túy tàng trữ trái phép tạm giữ hình sự

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