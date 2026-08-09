Ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang Bong88.com để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 cùng nhiều giải bóng đá quốc tế khác, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái người đàn ông đang ngồi uống nước, tử vong tại chỗ.
Công an TPHCM đã triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, đưa 22 đối tượng về làm việc, tạm giữ 7 người, thu hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế tại hiện trường.
Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.