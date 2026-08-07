Khởi tố vụ buôn bán hơn 3.600 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện, thu giữ 3.631 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Crocs, Adidas, Nike, The North Face, Goyard, Dior...

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Vụ việc liên quan hộ kinh doanh buôn bán hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Hàng nghìn sản phẩm được phát hiện giả thương hiệu nổi tiếng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30/6, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra hộ kinh doanh do N.T.L. đứng tên cùng kho hàng liên quan trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3.631 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như CROCS, ADIDAS, NIKE, THE NORTH FACE, GOYARD, DIOR, LOUIS VUITTON, LACOSTE,… với tổng giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, N.T.L. khai nhận chỉ đứng tên hộ kinh doanh theo đề nghị của một người nước ngoài và được trả 7 triệu đồng để đứng tên pháp lý.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Phòng An ninh Kinh tế, những vụ việc như trên cho thấy tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư, kinh doanh để tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố nước ngoài và việc sử dụng người Việt Nam đứng tên pháp lý nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh tuyệt đối không đứng tên hộ, tiếp tay hoặc bao che cho các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động đầu tư “núp bóng”, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn trên địa bàn thành phố.