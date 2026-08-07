Chủ tịch tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh nhận 10 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh cùng 27 đồng phạm bị đưa ra xét xử và cùng nhận án phạt.

Hôm nay (7/8), HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) 10 năm tù cho 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Mai Văn Muôn tại phiên tòa.

Cùng vụ án, bị cáo Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) bị phạt 7 năm tù và Lê Văn Hưng (cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) 12 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

25 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 500 triệu đồng đến 15 năm tù, về một trong các tội: Đưa hối lộ, Buôn lậu, Trốn thuế, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Công ty HTZT nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai.

Công ty HTZT được Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp giấy phép khai thác khoáng sản và được tiếp tục khai thác bằng phương pháp lộ thiên mỏ sa khoáng titan - zircon, tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Mỏ này có diện tích khu vực khai thác 356,45ha, trữ lượng khai thác 218.000 tấn khoáng vật quặng, công suất khai thác 24.000 tấn khoáng vật nặng/năm. Thời hạn khai thác đến hết năm 2024.

Từ ngày 12/10/2020 đến 30/9/2024, Phan Thành Muôn đã chỉ đạo Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT) tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hằng năm.

Phạm Văn Dương giao Nguyễn Văn Doanh (Phó giám đốc mỏ Công ty HTZT) điều hành 4 tổ trưởng và công nhân thực hiện khai thác titan theo chỉ định về vị trí, phạm vi, độ sâu và tiêu chí kỹ thuật của Phạm Văn Dương.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Công ty HTZT đã khai thác 612.484,916 tấn quặng thô, tương đương 559.233,4293 tấn khoáng vật nặng, vượt độ sâu được cấp phép, vượt công suất khai thác được cấp phép hằng năm tổng cộng 459.981,084 tấn, trị giá 1.508 tỷ đồng .

Để thực hiện hành vi khai thác trái phép mỏ quặng, bị cáo Muôn cũng đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) và chi tiền cảm ơn tổng số 1,63 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên tổ giám sát để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác trái phép.

Viện Kiểm sát kết luận, quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Phan Thành Muôn bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng 50 tỷ đồng .