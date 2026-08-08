Lời khai của 'Vua Quạt', Khánh 'Sky' và Hồ Văn Khoa

Sau khi bị khởi tố, Khánh "Sky", Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp thừa nhận livestream chửi bới, đăng tin chưa kiểm chứng để câu view, tăng tương tác, bán hàng.

“Vua Quạt”, Khánh “Sky” và Hồ Văn Khoa bị khởi tố. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) khai nhận, bản thân nhận thấy các nội dung mâu thuẫn, tranh cãi trên mạng xã hội thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Vì muốn lợi dụng sức hút này để nổi tiếng, Hợi bám đuổi các chủ đề “hot”.

“Trong khi chửi bới lại càng thấy đông view và đông người xem thì tôi lại càng chửi nhiều“, Khánh Sky khai.

Trong khi đó, khai báo về động cơ thực hiện chuỗi hành vi vi phạm, bị can Hồ Văn Khoa thừa nhận mục đích duy nhất là kéo tương tác để phục vụ việc kinh doanh online.

“Mục đích của tôi là livestream tương tác để câu view, câu like để bán hàng thôi. Tôi không nghĩ những lời nói, phát ngôn của mình lại đi xa như vậy“, Hồ Văn Khoa nói.

Đối tượng Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) thừa nhận đã thu thập nhưng chưa kiểm chứng nhiều thông tin của một số cá nhân.

“Tôi cứ nghĩ là lên đấy nói thì là nói chuyện vui thôi nhưng mà tôi không ngờ hậu quả lại xảy ra lớn như thế này. Xuất phát từ cái nguyên nhân là tôi bị kích động“, Tiệp khai nhận.

Tối 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh “Sky”), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức “Vua Quạt”) về các hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, các đối tượng nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Văn Hợi có dấu hiệu phạm hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo xác minh ban đầu, ngày 29/7, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến xưởng của Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Khánh Sky được cho là đã sử dụng lời lẽ chửi bới, đe dọa và phát trực tiếp toàn bộ sự việc trên mạng xã hội. Sau đó, vợ của Tiệp đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.