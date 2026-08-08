Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hoà Bình (SN 1981, tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) và 185 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Nguyễn Hoà Bình, tức Shark Bình.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 1.560 tỷ đồng .

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ, từ tháng 6/2020, Shark Bình cùng hai thuộc cấp cùng Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam biết rõ các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng lợi từ nguồn thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì việc chăm sóc khách hàng đối với các ví điện tử Ngân Lượng phục vụ các sàn giao dịch này.

Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch nhằm thống nhất cách thức làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch giả cho cơ quan điều tra, qua đó gây cản trở việc xác minh dòng tiền cũng như quá trình luân chuyển tiền của các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.

3 bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội Rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 5,7 tỷ đồng do Công ty Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Hoà Bình.

Cơ quan chức năng cũng phong toả tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank của Công ty Cổ phần thanh toán Ngân lượng liên quan vụ án.