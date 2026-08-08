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Pháp luật

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 8/8/2026 07:27 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hoà Bình (SN 1981, tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) và 185 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

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Bị can Nguyễn Hoà Bình, tức Shark Bình.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 1.560 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ, từ tháng 6/2020, Shark Bình cùng hai thuộc cấp cùng Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam biết rõ các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng lợi từ nguồn thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì việc chăm sóc khách hàng đối với các ví điện tử Ngân Lượng phục vụ các sàn giao dịch này.

Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch nhằm thống nhất cách thức làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch giả cho cơ quan điều tra, qua đó gây cản trở việc xác minh dòng tiền cũng như quá trình luân chuyển tiền của các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.

3 bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội Rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 5,7 tỷ đồng do Công ty Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Hoà Bình.

Cơ quan chức năng cũng phong toả tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank của Công ty Cổ phần thanh toán Ngân lượng liên quan vụ án.

Thủ đoạn rửa tiền của Shark Bình trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

14:23 4/8/2026

Rửa tiền hơn 318 tỷ cho Mr Pips, Shark Bình bị truy tố ở khung phạt 10-15 năm

VKS ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo forex. Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ qua Công ty Ngân Lượng.

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Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.

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Sách về Pháp luật

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https://vtcnews.vn/rua-tien-320-ty-dong-cho-mr-pips-shark-binh-nop-khac-phuc-5-7-ty-dong-ar1033277.html

Minh Tuệ/VTC News

Shark Bình Nguyễn Hòa Bình rửa tiền nguyễn hòa bình Mr Pips

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

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