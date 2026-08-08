Lời khai của kẻ đánh đập dã man con riêng của 'vợ hờ'

Tại cơ quan điều tra, cha dượng thừa nhận nhiều lần đánh cháu P.G.K.L do bé bị giáo viên dạy thêm phản ánh học kém.

Dương Đại Long tại cơ quan điều tra.

Công an phường Bình Phước, TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang tạm giữ Dương Đại Long (SN 1997, thường trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM) để xác minh, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 30/7, cháu P.G.K.L (SN 2015, ngụ khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) được cậu ruột là anh L.Đ.T. (SN 1990, ngụ phường Bình Phước) đưa đến Công an phường trình báo việc cháu bị người lớn bạo hành.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Bình Phước xác minh và xác định cháu L. là con riêng của chị L.T.M.L (SN 1991, ngụ phường Bình Phước).

Theo cơ quan công an, Dương Đại Long có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị L.T.M.L từ năm 2021. Trong thời gian sống chung, Long ở cùng chị L. và con riêng của chị.

Làm việc với công an, Long khai thời gian gần đây cháu L. bị giáo viên dạy thêm phản ánh về kết quả học tập nên Long thường xuyên kiểm tra việc học của cháu vào ban đêm. Người này thừa nhận nhiều lần dùng vũ lực đánh cháu.

Đáng chú ý, trong các ngày 27, 28 và 29/7, Long tiếp tục có hành vi đánh, kéo tai và tát cháu L., khiến cháu bị thương.

Tối 29/7, Long không cho cháu L. đi tắm mà yêu cầu cháu quỳ trong phòng ngủ, sau đó dùng một thanh gỗ đánh vào chân và mông cháu. Khi cháu khóc, Long yêu cầu cháu im lặng và bắt cháu tiếp tục quỳ đến khoảng 1h ngày 30/7 mới cho đi ngủ.

Công an thông tin, trong những lần Long bạo hành cháu L., mẹ của cháu là chị L.T.M.L đều chứng kiến nhưng không can ngăn hoặc có biện pháp bảo vệ con gái.

Đến tối 30/7, tranh thủ lúc ra ngoài, cháu L. mượn điện thoại của một người dân gần nhà gọi cho cậu ruột là anh L.Đ.T. cầu cứu.

Nhận được cuộc gọi, anh T. nhanh chóng đến đưa cháu L. ra ngoài và đưa cháu đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Công an phường Bình Phước đang hoàn tất hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh để xử lý Dương Đại Long theo quy định pháp luật.