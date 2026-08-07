Bị Khánh 'Sky' chửi bới, vì sao 'Vua Quạt' vẫn bị khởi tố?

Dù bị Khánh 'Sky' đến tận nhà livestream chửi bới nhưng Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) vẫn bị khởi tố.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh “Sky”), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức “Vua Quạt”) về các hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Vua Quạt”, Khánh “Sky” và Hồ Văn Khoa bị khởi tố. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra, không dừng lại ở các buổi livestream tranh cãi, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa còn đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục phát trực tiếp, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Vì thế, nhiều người bất ngờ khi Trần Đình Tiệp cũng bị khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Đình Tiệp là người nhiều lần bị Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh “Sky”) đăng tải video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bản thân và vợ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở việc tố giác hành vi vi phạm, Tiệp cũng sử dụng chính mạng xã hội để đáp trả.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Hợi nhiều lần đăng tải video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trần Đình Tiệp và vợ.

Ở chiều ngược lại, Trần Đình Tiệp cũng sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của Nguyễn Văn Hợi và một số cá nhân khác, gây ảnh hưởng xấu an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của Trần Đình Tiệp có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lực lượng chức năng làm việc với “Vua Quạt” Trần Đình Tiệp. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hợi bị xác định có dấu hiệu phạm hai tội gồm “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hồ Văn Khoa, cơ quan điều tra xác định người này cùng Nguyễn Văn Hợi đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp để livestream, chửi bới, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.