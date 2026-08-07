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Thể thao

Mourinho bất mãn với quyết định của Real Madrid

  • Thứ sáu, 7/8/2026 07:53 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Nhà báo Sergi Valentin tiết lộ Jose Mourinho đang cực kỳ phẫn nộ với ban lãnh đạo Real Madrid sau khi để thương vụ chiêu mộ Rodri nguy cơ rơi vào tay Barcelona.

Jose Mourinho không hài lòng khi Real Madrid nguy cơ để mất Rodri vào tay Barcelona.

Nội bộ Real Madrid đang nảy sinh mâu thuẫn gay gắt khi HLV Mourinho bày tỏ sự không hài lòng với các quan chức cấp cao của CLB. Nguyên nhân xuất phát từ những sai lầm trong quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Rodri, khiến thương vụ đối diện nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Ban đầu, tuyển thủ Tây Ban Nha sẵn sàng gia nhập đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat thuyết phục Chủ tịch Florentino Perez đàm phán để hạ mức phí chuyển nhượng xuống thấp hơn con số dự kiến.

Chính sự chậm trễ này tạo điều kiện cho bộ đôi Hansi Flick và Deco bên phía Barcelona can thiệp, thành công thuyết phục ngôi sao sinh năm 1996 cân nhắc việc chuyển đến khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

Việc Real Madrid để lỡ một bản hợp đồng gần như đã hoàn tất khiến Mourinho cảm thấy thất vọng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha coi vị trí tiền vệ trụ là ưu tiên số một trong kế hoạch xây dựng đội hình và sơ đồ chiến thuật của ông.

Dù những rào cản về tài chính của Barcelona vẫn mang lại cho "Los Blancos" một cơ hội mong manh, Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo phải ngay lập tức có phương án thay thế đẳng cấp.

Ông cho rằng việc bổ sung một tiền vệ hàng đầu là nhiệm vụ cấp bách và không thể trì hoãn thêm để đảm bảo sức mạnh cho đội bóng trong mùa giải tới.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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