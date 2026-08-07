Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lào Cai, ách tắc cục bộ

Nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, gây ách tắc cục bộ.

Theo thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của mưa dông kéo dài, sáng 7/8, tại Km26+200, tỉnh lộ 175 (đoạn đầu bờ đập Thủy điện Thác Cá 2, thuộc thôn Thác Tiên) đã xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, khiến thôn Thác Tiên bị chia cắt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông.

Mái taluy tại khu vực này vẫn tiếp tục có dấu hiệu mất ổn định, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện tham gia giao thông cũng như ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng và tài sản của Nhân dân.

Khu vực Km26+200, tỉnh lộ 175 bị sạt lở gây chia cắt cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng vừa ban hành thông báo về việc tạm thời cấm người và phương tiện không lưu thông qua khu vực sạt lở tại Km26+200, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức chăng dây, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí chốt chặn để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, Sở Xây dựng Lào Cai có báo cáo nhanh, tại Km 3+00/ Quốc lộ 4E thuộc xã Lùng Phình, sạt lở ta luy dương gây chia cắt giao thông, Sở Xây dựng đã thông báo phân luồng, dự kiến khắc phục và thông xe trước ngày 20/8/2026.

Tại Km 30+070, đường tỉnh 156 thuộc xã Trịnh Tường, nước suối dâng cao gây ngập tràn, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, tổ chức trực gác và phân luồng giao thông, dự kiến thông tuyến khi nước rút.

Tiếp đó, tại Km 59+120, đường tỉnh 161 (đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà), sạt taluy âm toàn bộ mặt đường, với chiều dài khoảng 50m, sâu khoảng 20m, khiến việc lưu thông từ xã Lâm Giang đi Bảo Hà tắc nghẽn, các phương tiện không thể qua lại.

Vị trí bị sạt lở trên tỉnh lộ 161.

Ngay sau sự cố, Sở đã chỉ đạo Ban quản lý bảo trì cùng đơn vị bảo dưỡng thường xuyên phối hợp với địa phương căng dây cảnh báo và hướng dẫn giao thông. Đồng thời phối hợp cùng với đơn vị quản lý đường sắt để lên phương án sớm xử lý điểm sạt lở tại khu vực trên.

Khoảng 9h30 ngày 7/8, tại tỉnh lộ 162, khu vực giáp Tằng Loỏng, tuyến đường Quý Sa – Tằng Loỏng, một lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến Tỉnh lộ 162, đoạn từ Văn Bàn đi Tằng Loỏng.

Tỉnh lộ 162 đã thông tuyến nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đến khoảng 11h00 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, thiết bị xúc, gạt đất đá, khẩn trương khắc phục điểm sạt lở và thông tuyến tỉnh lộ 162, đoạn qua khu vực Quý Sa – Tằng Loỏng.

Tuy nhiên, do khu vực vừa xảy ra sạt lở, trên tuyến vẫn có thể còn đất đá, bùn đất và nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn. Đề nghị người dân, các phương tiện di chuyển chậm, quan sát kỹ, tuyệt đối không chủ quan, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đường từ Làng Nhì đi Trung tâm xã Phình Hồ.

Tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Sơn Lương.

Tỉnh lộ 174 từ Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc.

Ngoài ra, một số tuyến đường như tỉnh lộ 174 từ Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc đang sạt và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đường Quốc lộ 32 (đoạn qua khu vực xã Tú Lệ), mưa lớn khiến đất đá cùng nước tràn ra đường gây khó khăn trong việc đi lại. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã vùng cao như Phình Hồ, Trạm Tấu, Sơn Lương xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Đến 20h ngày 6/8, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận khoảng 250 điểm sạt lở ta luy dương với tổng khối lượng đất đá khoảng 12.000m³, trong đó hệ thống quốc lộ khoảng 8.000m³, đường tỉnh và đường địa phương gần 4.000m³. Ngoài ra, xảy ra ba điểm sạt ta luy âm với chiều dài khoảng 60m trên các tuyến quốc lộ. Tổng thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông ước tính hơn 3 tỷ đồng .