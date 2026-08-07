Mỹ áp thuế 15% và giá sàn với nguyên liệu sản xuất chip

Các biện pháp thương mại mới của Mỹ áp dụng với polysilicon và sản phẩm phái sinh nhằm hỗ trợ ngành bán dẫn, năng lượng mặt trời và khuyến khích mở rộng sản xuất nội địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/8. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/8 (giờ địa phương), Nhà Trắng công bố loạt biện pháp thương mại mới, bao gồm áp giá sàn nhập khẩu và thuế suất 15% đối với các sản phẩm từ polysilicon - nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất chip bán dẫn và pin năng lượng mặt trời, Reuters đưa tin.

Sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng chất bán dẫn và năng lượng mặt trời trong nước, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất phục vụ các ngành công nghệ cao và an ninh quốc gia.

Theo sắc lệnh, các biện pháp mới sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi về mặt thương mại đối với ngành sản xuất polysilicon và các sản phẩm phái sinh tại Mỹ, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc gia.

Mắt xích quan trọng của ngành chip và năng lượng mặt trời

Polysilicon là dạng silicon có độ tinh khiết rất cao, đóng vai trò là nguyên liệu nền tảng trong chuỗi sản xuất chất bán dẫn và pin mặt trời. Từ polysilicon, các doanh nghiệp sản xuất tấm wafer silicon, sau đó chế tạo pin mặt trời trước khi lắp ráp thành các tấm pin hoàn chỉnh phục vụ các dự án điện mặt trời.

Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất điện mặt trời tại Mỹ cho rằng hàng nhập khẩu giá rẻ đã gây áp lực lớn lên ngành sản xuất trong nước, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường và khuyến khích đầu tư nội địa.

Hiện Mỹ có hai nhà máy sản xuất polysilicon quy mô lớn. Một là nhà máy của Hemlock Semiconductor tại bang Michigan - liên doanh giữa Corning của Mỹ và Shin-Etsu Handotai của Nhật Bản. Nhà máy còn lại thuộc tập đoàn Wacker Chemie (Đức), đặt tại bang Tennessee.

Người phát ngôn Corning cho biết quyết định của Nhà Trắng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của ngành.

Trong khi đó, Wacker Chemie cho biết đang đánh giá chi tiết các biện pháp mới để xác định mức độ ảnh hưởng. Doanh nghiệp này cũng hoan nghênh việc chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng bán dẫn, hạ tầng điện toán tiên tiến cũng như các ngành công nghiệp chiến lược.

Một tế bào quang điện di chuyển qua một máy bên trong nhà máy QCells North America ở Cartersville, Georgia (Mỹ) ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước

Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA), dù ngành sản xuất chip chỉ chiếm khoảng 2,4% nhu cầu polysilicon toàn cầu, sự phát triển của lĩnh vực này vẫn phụ thuộc đáng kể vào quy mô sản xuất polysilicon phục vụ ngành năng lượng mặt trời.

Ngành sản xuất thiết bị điện mặt trời của Mỹ đã mở rộng đáng kể kể từ khi Quốc hội thông qua các ưu đãi thuế vào năm 2022. Tuy nhiên, phần lớn sự tăng trưởng tập trung ở khâu lắp ráp tấm pin, trong khi các doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào nguồn cung wafer và pin mặt trời nhập khẩu.

Các doanh nghiệp sở hữu nhà máy điện mặt trời tại Mỹ như T1 Energy, First Solar và Qcells đều hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump.

Giám đốc điều hành T1 Energy Dan Barcelo nhận định đây là "chiến thắng mang tính bước ngoặt" đối với ngành sản xuất công nghệ cao và chuỗi cung ứng năng lượng nội địa của Mỹ. Ngoài nhà máy sản xuất tấm pin tại bang Texas, doanh nghiệp này đang đầu tư 510 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất pin mặt trời.

Theo Nhà Trắng, các biện pháp bảo hộ thương mại sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/12.

Tuy nhiên, luật sư thương mại Tim Brightbill của hãng Wiley Rein cảnh báo việc lùi thời điểm áp dụng có thể khiến lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh trong vài tháng tới, khi các doanh nghiệp tranh thủ đưa hàng vào Mỹ trước khi quy định mới có hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng tấm pin mặt trời cho rằng khoảng thời gian chuyển tiếp là cần thiết để điều chỉnh các hợp đồng cung ứng trước khi giá nhập khẩu tăng lên.

Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ áp dụng giá sàn nhập khẩu đối với polysilicon ở mức 21 USD /kg, thỏi và tấm wafer polysilicon là 100 USD /kg, pin mặt trời là 0,22 USD /W và mô-đun (tấm pin) năng lượng mặt trời là 0,38 USD /W.

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng trao quyền cho Bộ Thương mại Mỹ xây dựng chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các nhà máy sản xuất polysilicon và các sản phẩm phái sinh ngay tại Mỹ.