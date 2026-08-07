Nữ diễn viên đang phủ sóng toàn cầu

Trong Brand New Day, Zendaya tiếp tục trở lại với vai MJ (Michelle Jones-Watson). Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, vai diễn vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mạch truyện. Sau phép xóa ký ức ở No Way Home, MJ không còn nhớ Peter, khiến mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người đều nhuốm màu tiếc nuối. Đến cuối phim, những dấu hiệu về việc ký ức dần khôi phục trở thành một trong số chi tiết được khán giả bàn luận nhiều nhất, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho mối quan hệ giữa MJ và Peter trong các phần tiếp theo.