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Giải trí

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Nữ diễn viên đang phủ sóng toàn cầu

  • Thứ sáu, 7/8/2026 10:21 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Vừa xuất hiện trong 2 bom tấn mùa hè "The Odyssey" và "Brand New Day", Zendaya tới cuối năm tiếp tục góp mặt trong dự án kinh phí lớn "Dune 3".

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Góp mặt trong hai bom tấn lớn nhất mùa hè là The OdysseySpider-Man: Brand New Day, Zendaya vượt qua Anne Hathaway để trở thành minh tinh có tổng doanh thu phòng vé cao nhất thế giới năm 2026. Hiện tại, cả hai phim vẫn được chiếu tại rạp và mang về 2 tỷ USD trên toàn cầu. Thành công của loạt bom tấn giúp Zendaya tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hạng A có sức hút bậc nhất Hollywood hiện nay.

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Trong Brand New Day, Zendaya tiếp tục trở lại với vai MJ (Michelle Jones-Watson). Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, vai diễn vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mạch truyện. Sau phép xóa ký ức ở No Way Home, MJ không còn nhớ Peter, khiến mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người đều nhuốm màu tiếc nuối. Đến cuối phim, những dấu hiệu về việc ký ức dần khôi phục trở thành một trong số chi tiết được khán giả bàn luận nhiều nhất, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho mối quan hệ giữa MJ và Peter trong các phần tiếp theo.

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Trong khi ở The Odyssey, Zendaya đảm nhận vai diễn Athena, nữ thần đại diện cho trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa. Nhân vật là chìa khóa mở cánh cửa chôn giữ phần nhân tính còn sót lại của Odysseus. Mỗi lần Athena hiện lên cũng là mỗi lần ký ức về thành Troy cố gắng phá vỡ lớp phòng vệ mà vị vua Ithaca dựng lên để chối bỏ tội lỗi.

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Dù liên tục góp mặt trong loạt bom tấn, diễn xuất của Zendaya vẫn là chủ đề gây tranh luận. Với The Odyssey, không ít khán giả bày tỏ thiếu hài lòng với việc cô diễn một màu, với nét mặt cau có đã trở thành "thương hiệu". Trong khi ở Brand New Day, màn trình diễn của minh tinh sinh năm 1996 được đánh giá tích cực hơn. Nhân vật do cô hóa thân truyền tải được cảm giác xa lạ nhưng vẫn tồn tại sợi dây kết nối vô hình với nam chính Peter Parker, giúp những phân cảnh của cả hai tạo được cảm xúc.

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Sinh năm 1996 tại California (Mỹ), Zendaya bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và vũ công trước khi nổi tiếng qua các chương trình của Disney Channel. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cô còn thử sức với ca hát, sản xuất phim và thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức cao cấp. Truyền thông Mỹ đánh giá Zendaya nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ của mình.

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Bên cạnh diễn xuất, Zendaya còn được xem là biểu tượng thời trang tại Hollywood. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp đều trở thành tâm điểm thảo luận nhờ phong cách biến hóa liên tục, từ cổ điển, thanh lịch đến những thiết kế mang tính thử nghiệm. Sự kết hợp lâu năm với stylist Law Roach giúp Zendaya nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng mặc đẹp của truyền thông quốc tế, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari hay On... Theo các nguồn tin quốc tế, Zendaya đã tổ chức lễ cưới với tài tử Tom Holland, họ là cặp sao quyền lực mới ở Hollywood.

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Tống Khang

Ảnh: IGNV

Zendaya Spider-Man MJ The Odyssey

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