Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

Đá chính trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam.

Quang Hải trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8 thuộc bảng A ASEAN Cup 2026 là trận thứ 84 của Nguyễn Quang Hải cho tuyển Việt Nam. Thống kê này giúp tiền vệ 29 tuổi vượt qua kỷ lục 83 lần ra sân của Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ khoác áo các "Chiến binh sao vàng" nhiều nhất lịch sử.

Quang Hải ra mắt tuyển Việt Nam ngày 13/6/2017, khi vào sân thay Lương Xuân Trường trong trận hòa Jordan 0-0 tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Thống Nhất. Cũng tại giải này, ngôi sao sinh năm 1997 ghi bàn đầu tiên cho các "Chiến binh sao vàng" khi ấn định chiến thắng 2-1 trước tuyển Campuchia ngày 5/9 cùng năm tại Phnom Penh.

9 năm khoác áo tuyển Việt Nam, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội vô địch AFF Cup/ASEAN Cup 2018, 2024 và cùng các "Chiến binh sao vàng" có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup (2022). Gần một thập kỷ vừa qua, Quang Hải đóng vai kép chính ở mọi giải đấu của tuyển Việt Nam. Chỉ cần không chấn thương, cựu sao CLB Hà Nội mặc định được triệu tập, dưới thời nhiều HLV như Mai Đức Chung (tạm quyền), Park Hang-seo, Philippe Troussier hay hiện tại là Kim Sang-sik.

Kỷ lục 84 trận đấu cho tuyển Việt Nam là minh chứng cho trình độ và khả năng duy trì phong độ, thể lực, thể trạng của Quang Hải. Tại ASEAN Cup 2026, số 19 là đội trưởng của đương kim vô địch sau khi Đỗ Duy Mạnh rút lui vì không kịp bình phục chấn thương. Sau 3 lần ra sân, Quang Hải ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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