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Thể thao

Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

  • Thứ sáu, 7/8/2026 19:42 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Đá chính trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam.

Quang Hải trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8 thuộc bảng A ASEAN Cup 2026 là trận thứ 84 của Nguyễn Quang Hải cho tuyển Việt Nam. Thống kê này giúp tiền vệ 29 tuổi vượt qua kỷ lục 83 lần ra sân của Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ khoác áo các "Chiến binh sao vàng" nhiều nhất lịch sử.

Quang Hải ra mắt tuyển Việt Nam ngày 13/6/2017, khi vào sân thay Lương Xuân Trường trong trận hòa Jordan 0-0 tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Thống Nhất. Cũng tại giải này, ngôi sao sinh năm 1997 ghi bàn đầu tiên cho các "Chiến binh sao vàng" khi ấn định chiến thắng 2-1 trước tuyển Campuchia ngày 5/9 cùng năm tại Phnom Penh.

9 năm khoác áo tuyển Việt Nam, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội vô địch AFF Cup/ASEAN Cup 2018, 2024 và cùng các "Chiến binh sao vàng" có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup (2022). Gần một thập kỷ vừa qua, Quang Hải đóng vai kép chính ở mọi giải đấu của tuyển Việt Nam. Chỉ cần không chấn thương, cựu sao CLB Hà Nội mặc định được triệu tập, dưới thời nhiều HLV như Mai Đức Chung (tạm quyền), Park Hang-seo, Philippe Troussier hay hiện tại là Kim Sang-sik.

Kỷ lục 84 trận đấu cho tuyển Việt Nam là minh chứng cho trình độ và khả năng duy trì phong độ, thể lực, thể trạng của Quang Hải. Tại ASEAN Cup 2026, số 19 là đội trưởng của đương kim vô địch sau khi Đỗ Duy Mạnh rút lui vì không kịp bình phục chấn thương. Sau 3 lần ra sân, Quang Hải ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.

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Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.

Nam Giang

Quang Hải Việt Nam Công Vinh Lương Xuân Trường Nguyễn Quang Hải AFF Cup Đỗ Duy Mạnh Quang Hải Việt Nam Campuchia ASEAN Cup 2026

  • Lê Công vinh

    Lê Công vinh

    Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007 và được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8/12/2016, sau khi Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh hiện đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần "đội sổ", bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

    • Ngày sinh: 10/12/1985
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Ca sĩ Thủy Tiên
    • Số trận trong màu áo ĐTQG: 85
    • Số bàn thắng cho ĐTQG: 51

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  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

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