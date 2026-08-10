Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 10/8, trước khi bắt đầu nội dung Phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Quốc hội dành phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào.

Ngày 10/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trước khi bắt đầu phiên thảo luận tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane.

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, đã từ trần ngày 8/8/2026.

Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. “Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8/2026.

Sau đó các đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Các đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Các đại biểu Quốc hội đã dành 1 phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại hội trường Diên Hồng sáng 10/8.