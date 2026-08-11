Rodri đắt giá đến mức nào với Man City

Man City có thể phải chi gần 270 triệu euro cho hai tiền vệ chỉ để chuẩn bị cho khả năng Rodri ra đi, con số cho thấy giá trị đặc biệt của ngôi sao Tây Ban Nha tại Etihad.

Man City có thể phải đầu tư gần 270 triệu euro vào tuyến giữa để chuẩn bị cho khả năng Rodri ra đi.

Rodri chưa rời Manchester City, nhưng đội bóng Anh phải chuẩn bị cho một tương lai không có anh bằng những khoản đầu tư khổng lồ. Elliot Anderson được đưa về từ Nottingham Forest với giá 135 triệu euro, trong khi Ayoub Bouaddi của Lille có thể tiêu tốn thêm khoảng 130 triệu euro.

Tổng cộng, Man City có thể bỏ ra gần 270 triệu euro cho hai tiền vệ. Điều đáng nói là ngay cả khoản tiền ấy cũng chưa đảm bảo đội chủ sân Etihad tìm được một cầu thủ có thể thay Rodri theo đúng nghĩa.

Không có một Rodri thứ hai

Vấn đề của Man City không đơn giản là mua một tiền vệ phòng ngự mới. Rodri đã vượt khỏi phạm vi của một cầu thủ chơi thấp nhất tuyến giữa, bởi anh vừa kiểm soát nhịp độ, tổ chức lên bóng, bảo vệ hàng thủ, vừa giúp những đồng đội xung quanh chơi tốt hơn. AS thậm chí mô tả thị trường hiện tại gần như không có cầu thủ nào sở hữu đầy đủ những phẩm chất tương tự.

Đó là lý do Man City dường như chọn cách chia nhỏ nhiệm vụ của Rodri cho nhiều người. Anderson là phương án đầu tiên. Tuyển thủ Anh có khả năng chơi số 6, chuyền dài tốt và thể hiện cá tính trong cách điều hành tuyến giữa, nhưng vẫn cần chứng minh bản thân ở cấp độ cao nhất khi chưa từng thi đấu tại Champions League.

Anderson vì thế có thể giúp Man City giải quyết một phần bài toán, chứ chưa phải lời bảo đảm cho khoảng trống Rodri để lại. Mức giá 135 triệu euro càng cho thấy việc tìm một tiền vệ đủ khả năng đứng vào vị trí ấy đã trở nên đắt đỏ đến mức nào.

Bouaddi là khoản đầu tư mang màu sắc khác. Tiền vệ 18 tuổi gây ấn tượng trong màu áo Morocco tại World Cup 2026 và được Man City theo đuổi với mức phí khoảng 130 triệu euro, song độ tuổi của anh đồng nghĩa đội bóng Anh vẫn phải chấp nhận yếu tố rủi ro.

Elliot Anderson được kỳ vọng đảm nhiệm một phần vai trò của Rodri, nhưng chưa từng trải nghiệm Champions League.

Nếu thương vụ hoàn tất, Man City sẽ sở hữu hai tiền vệ với tổng giá trị gần 270 triệu euro nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo rằng một trong hai có thể lập tức tái tạo tầm ảnh hưởng của Rodri. Đó chính là nghịch lý lớn nhất trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Anh.

270 triệu euro cho một khoảng trống

Giá trị của Rodri vì thế không thể chỉ đo bằng phí chuyển nhượng. Man City có thể bán tiền vệ Tây Ban Nha và thu về một khoản tiền lớn, nhưng chi phí để tái tạo những gì anh mang đến cho hệ thống thậm chí còn cao hơn rất nhiều.

Rodri là mẫu cầu thủ mà sự quan trọng chỉ được nhìn thấy đầy đủ khi đội bóng phải tìm người thay thế. Một tiền vệ có thể tranh chấp tốt không khó tìm, một người chuyền bóng tốt cũng vậy, nhưng cầu thủ vừa kiểm soát cấu trúc, đưa bóng lên phía trước, duy trì sự cân bằng và lập tức nâng chất lượng của cả hệ thống lại là câu chuyện khác. AS cho rằng đó là khoảng trống Man City đang phải dùng tiền để xử lý.

Việc Anderson và Bouaddi cùng xuất hiện trong kế hoạch cũng phản ánh cách Man City nhìn nhận vấn đề. Thay vì tìm một bản sao của Rodri, đội bóng Anh có thể phải xây dựng lại tuyến giữa bằng nhiều mảnh ghép, bởi bản sao ấy đơn giản không tồn tại trên thị trường hiện tại.

Nếu Rodri thực sự chia tay Etihad, Man City sẽ không chỉ mất một tiền vệ trụ. Họ mất người đã trở thành điểm tựa cho cách vận hành của cả đội, và gần 270 triệu euro được chuẩn bị cho những phương án kế nhiệm là minh chứng rõ nhất cho giá trị ấy.