Mourinho gây bất ngờ ở Real Madrid

Fede Valverde thừa nhận Jose Mourinho khiến anh bất ngờ trong những ngày đầu làm việc cùng ở Real Madrid, đồng thời khẳng định không quan tâm đến quyết định của Rodri.

Mourinho tỏ ra gần gũi với các học trò mới.

Phát biểu sau khi Real Madrid thắng Ferencvaros 2-1 trong trận giao hữu tại Budapest sáng 9/8, đội trưởng Valverde dành nhiều lời khen cho Mourinho. Tiền vệ người Uruguay cho biết anh không nghĩ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại gần gũi với các cầu thủ đến vậy.

"Mourinho rất gần gũi với chúng tôi. Đó là con người và cá tính thật của ông ấy. Đôi khi ông ấy khá nghiêm khắc, nhưng tôi nghĩ đó cũng là cách để các cầu thủ tiến bộ. Tôi thích cách ông ấy làm việc với toàn đội và với cá nhân tôi", Valverde chia sẻ.

Valverde đặc biệt hào hứng với cơ hội được làm việc cùng Mourinho. Anh khẳng định muốn tận dụng từng buổi tập để học hỏi kinh nghiệm từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ban huấn luyện mới.

Đáng chú ý, Valverde được hỏi về Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha được Real Madrid theo đuổi nhưng cuối cùng chọn Barcelona. Tuy nhiên, anh khẳng định: "Rodri đã quyết định như vậy, còn tôi chỉ tập trung vào bản thân, CLB và các đồng đội".

Về trận đấu với Ferencvaros, Valverde cho biết Real Madrid đang từng bước thích nghi với triết lý của Mourinho. Dù đội hình thiếu nhiều trụ cột, toàn đội vẫn cố gắng thực hiện những yêu cầu chiến thuật mới.

Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Valverde cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Anh muốn duy trì bầu không khí tích cực, giúp mọi cầu thủ cảm thấy thoải mái và tạo sự đoàn kết trong phòng thay đồ Real Madrid để hướng tới mùa giải thành công.