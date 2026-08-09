Rashford vung tiền ăn chơi bên gái lạ

Marcus Rashford vừa gây chú ý khi chi tiền mạnh tay cho các bữa tiệc xa hoa trên du thuyền cùng nhóm bạn gái nóng bỏng tại St. Tropez (Pháp) sau World Cup 2026.

Marcus Rashford đang tận hưởng kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Ảnh: The Sun

Tiền đạo 28 tuổi không ngần ngại chi đậm cho những trải nghiệm thượng lưu trên một chiếc du thuyền hạng sang cùng nhóm 10 cô gái, trong khi bạn gái lâu năm Lucia Loi hoàn toàn vắng mặt.

Trong suốt chuyến đi, chân sút nhận mức lương 325.000 bảng mỗi tuần liên tục phô trương sự giàu có. Anh xuất hiện với chiếc đồng hồ Hublot Square Bang Unico trị giá 23.000 bảng, kết hợp cùng đôi giày Louis Vuitton đắt giá và sợi dây chuyền bạc gắn kim cương.

Trên du thuyền, Rashford cùng bạn bè thưởng thức dòng sâm panh thượng hạng Armand de Brignac Brut Gold có giá 270 bảng mỗi chai. Một nhân chứng cho biết tiền đạo sinh năm 1997 đang thực sự tận hưởng cuộc sống trong mơ và tỏ ra thoải mái sau một mùa giải căng thẳng.

Kỳ nghỉ đầy hưởng thụ này diễn ra ngay trước thời điểm Rashford dự kiến tái ngộ Manchester United vào tuần tới. Trước đó, anh đã trải qua một năm thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona sau những rạn nứt nghiêm trọng với cựu huấn luyện viên Ruben Amorim.

Dù tương lai vẫn chưa chắc chắn với những tin đồn chuyển nhượng tới Arsenal hoặc Tottenham, cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington hiện vẫn tập trung tối đa vào việc nghỉ xả hơi sau World Cup 2026. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Rashford sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới với các trận giao hữu gặp Leeds United (13/8) và đặc biệt là màn đối đầu AC Milan vào ngày 15/8 tới.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.