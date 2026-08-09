Tân binh MU gây ấn tượng mạnh trước PSG

Andrey Santos nhận nhiều lời khen từ truyền thông Anh sau màn trình diễn nổi bật trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Paris Saint-Germain.

Andrey Santos gây ấn tượng trong trận giao hữu với PSG. Ảnh: Instagram Man United.

Manchester United có trận hòa 1-1 trước PSG trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trên sân Ullevi (Thụy Điển) đêm 8/8. Ibrahim Mbaye mở tỷ số cho đại diện nước Pháp trước khi Bryan Mbeumo gỡ hòa cho đội bóng của HLV Michael Carrick.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, Andrey Santos là một trong những điểm sáng lớn nhất của Manchester United. Tiền vệ người Brazil chơi nổi bật ở khu trung tuyến và nhận nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông địa phương.

Tiêu biểu là Manchester Evening News với nhận xét: “Andrey Santos có hồ sơ lý tưởng và tiếp tục mang đến một màn trình diễn thanh lịch trong giai đoạn tiền mùa giải. Cậu ấy thoải mái khi cầm bóng, chính xác trong phòng ngự và nhiều khả năng sẽ đá chính trước Hull City ở vòng mở màn Premier League”.

Andrey Santos gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 sau quãng thời gian khoác áo Chelsea. Thương vụ này có giá khoảng 50 triệu bảng và được xem là một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford.

Tiền vệ 22 tuổi đang dần chiếm được niềm tin của HLV Carrick sau chuỗi trận thử nghiệm đầu mùa. Khả năng điều tiết bóng, hỗ trợ phòng ngự và giữ nhịp trận đấu giúp anh nổi bật ngay cả khi đối đầu PSG, đội bóng vừa vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của Youri Tielemans trong màu áo Manchester United. Tiền vệ người Bỉ được chiêu mộ với giá khoảng 41 triệu euro và là bản hợp đồng đắt giá thứ hai của CLB trong mùa hè này.

Tuy nhiên, Manchester United đón tin không vui khi Mason Mount phải rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương. Tiền vệ người Anh tập tễnh rời sân và sẽ phải kiểm tra thêm để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.

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