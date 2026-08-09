CĐV MU ngán ngẩm với Mount

Mason Mount dính chấn thương vào thời điểm mùa giải mới đã đến rất gần.

Mount lại chấn thương.

Phút 20 trận đấu với PSG, Mason Mount bị đau và phải ra đường biên để nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế. Sau khi được các bác sĩ đưa ra lời khuyên, tiền vệ người Anh đã quyết định dừng thi đấu và tiến luôn vào đường hầm. HLV Michael Carrick phải thay cầu thủ trẻ Tyler Fletcher vào sân lấp khoảng trống.

"Mount đá hai trận rồi lại nghỉ 4 tháng", một CĐV MU ngán ngẩm. "Mùa giải đã ở rất gần, chúng ta cần chiêu mộ thêm tiền vệ", người thứ hai bình luận. "Chúng ta không thể đặt niềm tin vào anh chàng này", một người khác lên tiếng.

Kể từ khi gia nhập MU vào năm 2023, Mount đã dính tổng cộng 12 chấn thương. Dù cựu sao Chelsea được đánh giá cao về chuyên môn, đóng góp của anh chưa bao giờ đạt kỳ vọng với người hâm mộ.

Chấn thương lần này đến với Mount vào thời điểm anh đang nhận kỳ vọng lớn từ ban huấn luyện. HLV Carrick hài lòng với màn thể hiện của cậu học trò đồng hương và tân binh Andrey Santos ở khu vực giữa sân. Mount gây ấn tượng nhờ khả năng cầm bóng linh hoạt, thực hiện thành công toàn bộ các pha rê bóng, đồng thời tích cực hỗ trợ phòng ngự. Theo truyền thông Anh, Carrick coi Mount và Santos là bộ đôi tiền vệ trung tâm mới của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải tới.

Sau trận hòa 1-1 trước PSG, MU còn hai trận giao hữu vào ngày 13 và 15/8, lần lượt gặp Leeds và AC Milan, trước khi bước vào mùa giải 2026/27 bằng chuyến làm khách đến sân của tân binh Hull City ngày 22/8.