Khoảnh khắc ASEAN Cup: Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra vào 20h, Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình. Trong bối cảnh gần như đã chắc suất đi tiếp, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định thực hiện nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Những ngôi sao nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son hay Nguyễn Tài Lộc đều ngồi trên băng ghế dự bị.
Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, tuyển Việt Nam không mất nhiều thời gian để mở tỷ số trận đấu. Phút 18, nhận đường chuyền từ Hoàng Đức, Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Koy Salim.
Dù sớm mở tỷ số, những phút thi đấu tiếp theo chứng kiến màn trình diễn không thực sự tốt của tuyển Việt Nam. Phút 71, từ thoáng mất tập trung của hàng thủ đội chủ nhà, Xuân Mạnh mắc sai lầm trong khâu cản phá, tạo điều kiện cho Iago Bento thoát xuống. Tiền đạo bên phía Campuchia không bỏ lỡ thời cơ để sút tung lưới Lê Giang Patrik.
Áp lực tâm lý khi bị gỡ hòa khiến lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên lúng túng trong những phút tiếp theo. Phải nhờ đến sự may mắn từ pha phản lưới nhà của Im Vakim ở phút 84, đội chủ nhà mới lấy lại được lợi thế dẫn bàn.
Đến phút 89, tình huống dứt điểm tinh tế của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Về cá nhân tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội, anh bỏ túi 5 bàn sau 4 trận, tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.
Bất chấp những màn trình diễn không thực sự thuyết phục, tuyển Việt Nam vẫn hiên ngang tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Đối thủ của thầy trò ông Kim Sang-sik là Malaysia, đội xếp nhì bảng B.
Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A ASEAN Cup 2026, hòa Indonesia 1-1 tại sân Jalan Besar, Singapore chính thức giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng. Bàn thắng ở phút 66 của Ilhan Fandi giúp đội chủ nhà có 1 điểm quý giá để đi tiếp. Thầy trò Gavin Lee sẽ chơi trận bán kết lượt đi vào ngày 15/8 tới.
Về phần Indonesia, dù mang tới ASEAN Cup 2026 đội hình đắt giá nhất giải, thầy trò ông John Herdman gây thất vọng lớn khi chính thức bị loại ngay vòng bảng. Thất bại ê chề tại chiến dịch lần này khiến nhà cầm quân 51 tuổi đối mặt với áp lực từ dư luận đất nước xứ vạn đảo.
Tại bảng B, ở loạt trận diễn ra vào 20h ngày 8/8, Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0. Đoàn quân của ông Anthony Hudson giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với 4 trận toàn thắng, ghi được 10 bàn và không để lọt lưới lần nào. Đối thủ tiếp theo của "Voi chiến" sẽ là Singapore.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng B ASEAN Cup 2026, pha lập công duy nhất của Pavithran Gunalan ở phút 16 là đủ để Malaysia giành trọn 3 điểm ở cuộc chạm trán Philippines. Thầy trò ông Tan Cheng Hoe giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng và sẽ chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng bán kết.