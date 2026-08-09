Khoảnh khắc ASEAN Cup: Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

9.

Tại bảng B, ở loạt trận diễn ra vào 20h ngày 8/8, Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0. Đoàn quân của ông Anthony Hudson giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với 4 trận toàn thắng, ghi được 10 bàn và không để lọt lưới lần nào. Đối thủ tiếp theo của "Voi chiến" sẽ là Singapore.