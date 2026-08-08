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Thể thao

Thủ môn rời MU với giá kỷ lục

  • Thứ bảy, 8/8/2026 19:42 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Middlesbrough hoàn tất thương vụ chiêu mộ Radek Vitek từ MU với mức phí 14 triệu bảng, qua đó trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử Championship.

Vitek trở thành thủ môn đắt nhất lịch sử Championship.

Thủ thành 22 tuổi ký hợp đồng dài hạn với Middlesbrough sau khi trải qua 2 mùa rưỡi liên tục được MU đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Mùa trước, anh khoác áo Bristol City và gây ấn tượng mạnh với 12 trận giữ sạch lưới cùng 134 pha cứu thua.

Đáng chú ý, tỷ lệ cứu thua kỳ vọng của Vitek lên tới 8,7 xGOT, cho thấy khả năng phản xạ và cứu thua nổi bật. Phong độ này thuyết phục Middlesbrough phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho một thủ môn tại giải hạng Nhất Anh.

Thương vụ trị giá tối đa 14 triệu bảng, đồng thời cài thêm nhiều điều khoản có lợi cho MU. Đội chủ sân Old Trafford được hưởng 35% phí chuyển nhượng vitek trong tương lai, kèm quyền ưu tiên mua lại.

Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp Vitek khi anh được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ giàu triển vọng của MU. Thay vì tiếp tục hành trình cho mượn, anh quyết định tìm kiếm cơ hội thi đấu ổn định tại Riverside.

"Thật tuyệt khi có mặt ở đây. Đây là thử thách mới và tôi rất hào hứng trở thành cầu thủ Middlesbrough. Dự án của CLB rất ấn tượng, bạn có thể thấy rõ tham vọng và hướng đi của đội bóng", Vitek chia sẻ.

Vitek là tân binh thứ 7 của Middlesbrough trong mùa hè 2026, sau Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter và Max Arfsten.

Sau khi thắng Wrexham 1-0 ở vòng đầu League Cup, Middlesbrough kỳ vọng Vitek sẽ lập tức giúp đội bóng cạnh tranh suất thăng hạng Premier League mùa này.

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Minh Nghi

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