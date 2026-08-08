Tiền đạo 73 triệu bảng lọt tầm ngắm MU và Arsenal

Arsenal và Manchester United cùng theo đuổi tiền đạo trẻ Pio Esposito, trong khi Inter Milan được cho là chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được 73 triệu bảng.

Esposito là một trong những tiền đạo triển vọng nhất Serie A hiện nay. Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters.

Theo SunSport, Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Pio Esposito, tiền đạo 21 tuổi thuộc biên chế Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Manchester United trong thương vụ này.

Cả Arsenal lẫn Man United đều cử tuyển trạch viên theo dõi Esposito ở trận giao hữu giữa Inter và AC Milan tại Perth (Australia). Chân sút cao 1,91 m gây ấn tượng mạnh và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ bộ phận tuyển trạch của hai đội bóng Anh.

Arsenal theo dõi Esposito trong nhiều tháng. Arteta muốn bổ sung thêm phương án tấn công phía sau Viktor Gyokeres và Kai Havertz, đặc biệt sau khi Gabriel Jesus đứng trước khả năng rời Emirates. Đội bóng thành London cũng vừa bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Vinicius Jr khi ngôi sao người Brazil gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Theo SunSport, Arteta đánh giá cao mẫu trung phong giàu thể lực, có khả năng làm tường, tranh chấp mạnh và gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Esposito được xem là phù hợp với tiêu chí này.

Trong khi đó, Manchester United cũng theo sát tiền đạo người Italy nhưng chưa muốn đẩy nhanh tiến độ. Đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc phương án chia tay Joshua Zirkzee và tìm một tiền đạo đủ sức cạnh tranh với Benjamin Sesko.

Inter Milan nhiều lần khẳng định Esposito là cầu thủ “không thể đụng đến”. Dù vậy, SunSport cho biết đội bóng Italy đã âm thầm đưa ra mức giá khoảng 73 triệu bảng thông qua các bên trung gian.

Esposito hiện chưa có động thái gây sức ép để rời San Siro. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận tiết lộ tiền đạo này đặc biệt hứng thú với viễn cảnh chuyển sang Premier League và sẵn sàng cân nhắc nếu Arsenal hoặc Manchester United gửi đề nghị chính thức.

Với tuổi đời còn rất trẻ và đã ra mắt đội tuyển Italy, Esposito được xem là một trong những tiền đạo triển vọng nhất Serie A hiện nay.

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