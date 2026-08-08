Real Madrid có thể đã sai khi giữ Vinicius

Giữ Vinicius đến năm 2032 giúp Real Madrid bảo toàn một ngôi sao lớn, nhưng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bắt đầu một chu kỳ mới.

Vinicius tiếp tục gắn bó với Real Madrid đến năm 2032 sau tám mùa giải tại Bernabeu.

Xét thuần túy về chuyên môn, quyết định giữ Vinicius Junior hoàn toàn có cơ sở. Tiền đạo Brazil mới 26 tuổi, đang ở giai đoạn đẹp của sự nghiệp và vẫn thuộc nhóm cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất thế giới.

Sau tám mùa giải tại Madrid, Vinicius chơi 375 trận, ghi 128 bàn và giành 14 danh hiệu, trong đó có hai Champions League. Anh cũng ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League mà Real thắng vào các năm 2022 và 2024, những dấu ấn đủ lớn để khẳng định vị trí của mình tại Bernabeu.

Tốc độ, khả năng đột phá và năng lực quyết định trận đấu của Vinicius cũng không dễ tìm trên thị trường. Nếu cầu thủ Brazil đang thuộc biên chế một CLB khác, Real có thể phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ để sở hữu một người có phẩm chất tương tự.

Bởi vậy, câu hỏi không phải Vinicius có đủ giỏi để Real Madrid giữ lại hay không. Điều đáng bàn là đội bóng Hoàng gia có nên cam kết thêm sáu năm với anh đúng vào thời điểm giá trị chuyển nhượng vẫn rất cao, trong khi một chu kỳ mới đang hình thành tại Bernabeu.

Thời điểm đẹp để chia tay

Trong bài bình luận trên AS, nhà báo Diego Barcala thừa nhận Vinicius vẫn còn trẻ, có giá trị thương mại lớn và sở hữu khả năng tăng tốc, đột phá hiếm có. Tuy nhiên, tác giả cho rằng Real Madrid có thể đã bỏ qua thời điểm thích hợp để bán tiền đạo Brazil.

Lập luận này đáng chú ý bởi Real vốn rất giỏi trong việc xác định điểm kết thúc của một chu kỳ. Florentino Perez nhiều lần cho thấy ông sẵn sàng chia tay những tên tuổi lớn khi cảm thấy đội bóng cần thay đổi, thay vì chờ tới lúc cầu thủ mất giá hoặc không còn đóng góp được về chuyên môn.

Vinicius đang ở hoàn cảnh đặc biệt thuận lợi nếu Real muốn thực hiện một cuộc chia tay như vậy. Anh mới 26 tuổi, có thành tích nổi bật, sức hút thương mại lớn và vẫn nhận được sự quan tâm trên thị trường, trong đó Arsenal là cái tên được nhắc đến nhiều thời gian qua.

Điều đó đồng nghĩa Real có khả năng thu về một khoản phí rất lớn nếu bán Vinicius ngay trong hè này. Khoản tiền ấy không chỉ giúp CLB tái đầu tư, mà còn tạo thêm khoảng trống để xây dựng hàng công phù hợp hơn với chu kỳ mới.

Đây là điểm khiến quyết định gia hạn trở nên đáng tranh luận. Real không giữ một cầu thủ đã xuống giá hay không còn người muốn mua, mà chủ động từ bỏ cơ hội bán một trong những tài sản giá trị nhất đội hình ở thời điểm thị trường vẫn dành cho anh sự quan tâm lớn.

Ở tuổi 26, Vinicius vẫn có giá trị chuyển nhượng rất cao và nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Mối quan hệ giữa Vinicius và Bernabeu càng khiến lựa chọn này trở nên phức tạp. Người hâm mộ Real có nhiều quan điểm trái chiều về tiền đạo số 7: một bộ phận vẫn bảo vệ anh vì chuyên môn, nhóm khác không còn muốn anh tiếp tục, trong khi không ít người dần trở nên thờ ơ.

Những phản ứng ấy không đủ để kết luận Vinicius phải ra đi, nhưng cho thấy mối quan hệ giữa hai bên không còn ở trạng thái lý tưởng. Với một cầu thủ vừa được cam kết tương lai đến năm 2032, đó là rủi ro Real không thể bỏ qua.

Canh bạc nằm ở sáu năm phía trước

Bán Vinicius cũng có những rủi ro rất rõ. Real sẽ mất một cầu thủ có thể tự tạo ra khác biệt và việc tìm người thay thế ở cùng đẳng cấp không hề đơn giản.

Tuy nhiên, giữ anh thêm 6 năm cũng là một canh bạc. Một hợp đồng dài hạn với ngôi sao hàng đầu đồng nghĩa Real phải dành cho Vinicius vị trí quan trọng trong kế hoạch chuyên môn, đồng thời chịu những ràng buộc lớn hơn về quỹ lương và cách xây dựng hàng công.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ với Jude Bellingham cùng nhiều cầu thủ trẻ giữ vai trò trung tâm. Khi đội hình thay đổi, Real cần duy trì sự linh hoạt để điều chỉnh cách chơi và sẵn sàng thực hiện những thương vụ lớn nếu cơ hội xuất hiện.

Một cam kết đến năm 2032 làm giảm phần nào sự linh hoạt đó. Nếu Vinicius tiếp tục chơi ở đẳng cấp cao nhất, Real sẽ được chứng minh là đúng. Nhưng nếu phong độ đi xuống hoặc mối quan hệ với Bernabeu tiếp tục xấu đi, việc xử lý một hợp đồng dài hạn với mức đãi ngộ lớn sẽ phức tạp hơn nhiều.

Đó mới là bản chất của cuộc tranh luận. Vấn đề không nằm ở giá trị hiện tại của Vinicius, bởi anh vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất đội hình, mà ở việc Real phải dự đoán giá trị của anh trong sáu mùa giải tiếp theo.

Giữ Vinicius thêm sáu năm giúp Real bảo toàn một ngôi sao, nhưng cũng khiến CLB bỏ qua cơ hội làm mới hàng công ở thời điểm thuận lợi.

Trong quản trị đội bóng, thời điểm bán một ngôi sao không nhất thiết phải là lúc cầu thủ ấy sa sút. Đôi khi, quyết định khó nhất lại là chia tay khi anh vẫn còn rất giỏi, bởi đó cũng chính là lúc CLB có thể thu lại giá trị lớn nhất và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Real Madrid chọn con đường an toàn hơn khi giữ Vinicius. Quyết định ấy có thể được tưởng thưởng bằng thêm nhiều danh hiệu, nhưng cũng có thể khiến họ nhìn lại hè 2026 như thời điểm đẹp nhất để làm mới hàng công đã trôi qua.

Vinicius đủ giỏi để biến mọi nghi ngờ thành thừa thãi. Nhưng nếu 6 năm tới không diễn ra như kỳ vọng, câu hỏi sẽ không còn là vì sao Real giữ một cầu thủ lớn, mà là vì sao họ không bán anh khi cả giá trị, thị trường và thời điểm đều thuận lợi.