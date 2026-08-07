Phản ứng gây sốt của Kroos khi Vinicius gia hạn

Toni Kroos chỉ dùng hai từ để bày tỏ sự hài lòng sau khi Vinicius Junior ký hợp đồng mới với Real Madrid.

Bình luận ngắn gọn của Toni Kroos thu hút hàng nghìn lượt thích sau khi Vinicius thông báo gia hạn với Real Madrid.

Thông tin Vinicius gia hạn hợp đồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Real Madrid. Trong số những phản ứng đáng chú ý nhất có bình luận của Toni Kroos, đồng đội cũ của tiền đạo người Brazil tại sân Bernabeu.

Bên dưới bài đăng thông báo tiếp tục gắn bó với Real, Kroos viết ngắn gọn: “Ơn Chúa”. Chỉ sau ít phút, bình luận của cựu tiền vệ người Đức thu hút hàng nghìn lượt thích.

Phản ứng của Kroos phần nào cho thấy vị trí đặc biệt của Vinicius trong tập thể Real Madrid. Hai cầu thủ từng sát cánh trong giai đoạn thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nổi bật là chức vô địch Champions League mùa 2021/22 và 2023/24.

Kroos nhiều lần đánh giá cao năng lực của Vinicius, đặc biệt ở tốc độ, khả năng tạo đột biến và bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Dù đã giải nghệ, cựu tuyển thủ Đức vẫn thường xuyên theo dõi và bày tỏ quan điểm về đội bóng cũ.

Việc giữ chân Vinicius cũng giúp Real Madrid khép lại những đồn đoán kéo dài quanh tương lai của cầu thủ này. Trước đó, quá trình đàm phán hợp đồng mới gặp nhiều trở ngại, trong khi Arsenal được cho là sẵn sàng đưa ra một đề nghị lớn nếu tiền đạo 26 tuổi quyết định rời Tây Ban Nha.

Vinicius tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng công mới của đội bóng Hoàng gia.

Vinicius gia nhập Real Madrid từ Flamengo năm 2018. Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm, anh từng bước trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Tiền đạo Brazil ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League, đồng thời giữ vai trò chủ chốt trong nhiều danh hiệu lớn của Real. Tốc độ, khả năng rê bóng và sự ăn ý với Kylian Mbappe giúp anh tiếp tục nằm trong kế hoạch dài hạn tại Bernabeu.

Sau khi chiêu mộ Yan Diomande, Real có thể xây dựng hàng công gồm Vinicius bên trái, Diomande ở cánh đối diện và Mbappe chơi cao nhất. Đây được xem là bộ ba giàu tốc độ và có khả năng tạo đột biến hàng đầu châu Âu.

Với Real Madrid, bản hợp đồng mới không chỉ giúp họ giữ lại một ngôi sao đang ở độ tuổi sung sức. Đó còn là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự ổn định cho hàng công trong nhiều mùa giải tới.

Còn với Kroos, hai từ “Ơn Chúa” đã nói đủ cảm xúc của một người hiểu rõ giá trị mà Vinicius mang lại cho sân Bernabeu.