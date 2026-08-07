Hàng công mới đáng sợ của Real Madrid

Yan Diomande được kỳ vọng cùng Vinicius Junior và Kylian Mbappe tạo nên bộ ba tấn công giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây đột biến cho Real Madrid.

Yan Diomande gia nhập Real Madrid với kỳ vọng trở thành mảnh ghép mới bên cạnh Vinicius và Mbappe.

Yan Diomande gia nhập Real Madrid với mức phí 125 triệu euro, kèm 15 triệu euro phụ phí. Ở tuổi 19, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà được đội chủ sân Bernabeu đặt vào nhóm những bản hợp đồng quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng hè.

Kioki Raul, người từng huấn luyện Diomande tại DME Academy ở Mỹ, tin rằng Real Madrid vẫn chưa nhìn thấy hết tiềm năng của tân binh này. Ông đánh giá cậu học trò cũ sở hữu tư duy chơi bóng đặc biệt, tốc độ tốt và khả năng tạo khác biệt trong các tình huống một đối một.

Diomande từng khoác áo DME Academy ở mùa giải 2022/23. Khi mới đến Mỹ, anh không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng nhanh chóng thích nghi và gây ấn tượng trong các buổi tập. Theo Raul, cầu thủ trẻ này thường xuyên làm chủ trận đấu dù phải đối đầu các đội bóng học viện, đại học và cả những CLB chuyên nghiệp.

Điểm mạnh nổi bật của Diomande là khả năng bứt tốc cả khi có bóng lẫn không bóng. Anh có thể thi đấu ở hai cánh, nhưng được đánh giá nguy hiểm hơn khi xuất phát bên trái, nơi cầu thủ này có thể ngoặt vào trung lộ để phối hợp hoặc tự tạo khoảng trống dứt điểm.

Dù vậy, vị trí của Diomande tại Real Madrid có thể thay đổi vì Vinicius vẫn là lựa chọn hàng đầu bên hành lang trái. Raul dự đoán cậu học trò cũ sẽ được bố trí ở cánh đối diện, trong khi Mbappe đóng vai trò mũi nhọn trung tâm.

Cách sắp xếp ấy có thể giúp Real Madrid sở hữu hàng công giàu tốc độ bậc nhất châu Âu. Vinicius có khả năng rê bóng và xuyên phá từ cánh trái, Diomande tạo đột biến ở phía đối diện, còn Mbappe khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Real Madrid đang có "những máy chạy" trên hàng công.

Raul cho rằng bộ ba này sẽ khiến mọi hàng phòng ngự gặp khó khăn nhờ tốc độ và sự sáng tạo. Diomande cũng không phải mẫu cầu thủ chỉ chờ bóng để tấn công. Anh sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và duy trì cường độ hoạt động trong suốt trận đấu.

Khả năng thích nghi với áp lực là một điểm cộng khác của cầu thủ 19 tuổi. Trong thời gian ở Mỹ, Diomande phải học ngôn ngữ mới, làm quen với môi trường đa văn hóa và đáp ứng những yêu cầu khắt khe cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, mức phí lớn cũng khiến Diomande đối mặt sức ép không nhỏ tại Bernabeu. Anh phải cạnh tranh vị trí trong đội hình có nhiều ngôi sao, đồng thời chứng minh bản thân đủ khả năng tạo ảnh hưởng ngay ở mùa giải đầu tiên.

Nếu thích nghi nhanh, Diomande có thể mang tới cho Real Madrid thêm một phương án tấn công trực diện. Sự xuất hiện của anh cũng mở ra khả năng hình thành bộ ba mới bên cạnh Vinicius và Mbappe, nơi tốc độ trở thành vũ khí chính để phá vỡ các hàng phòng ngự.