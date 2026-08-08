Salah bối rối nhận món quà lạ khi gia nhập Trabzonspor

Mohamed Salah gây chú ý với biểu cảm ngỡ ngàng khi nhận một món quà đặc biệt từ chính quyền địa phương.

Salah tỏ ra bối rối khi nghe tên món quà từ thị trưởng quận Trabzon.

Sau màn chào đón cuồng nhiệt của khoảng 25.000 CĐV Trabzonspor với pháo sáng và bầu không khí lễ hội, Salah tham gia một buổi quay quảng bá cùng thị trưởng quận Trabzon, Huseyin Avni Coskun Cebi.

Tại đây, vị thị trưởng bất ngờ chuyển chủ đề sang biến đổi khí hậu. Ông cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đang đe dọa nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Ai Cập.

“Trong tương lai, việc sinh sống ở Ai Cập vào mùa hè sẽ trở nên khó khăn. Khu vực của chúng tôi sẽ là một trong những nơi ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu”, ông Cebi nói với Salah.

Điều khiến tiền đạo 34 tuổi bối rối hơn cả là món quà được trao ngay sau đó. Thị trưởng Trabzon tặng Salah một mảnh đất tại địa phương và mô tả đây là “một nơi tuyệt vời dành cho con cháu của anh, không gặp vấn đề về nước và ít chịu tác động của biến đổi khí hậu”.

Hình ảnh Salah liên tục vuốt râu và tỏ ra lúng túng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cựu ngôi sao Liverpool không lường trước việc buổi quay quảng bá lại biến thành một cuộc trò chuyện về khí hậu kèm theo món quà có phần khác thường.

Mảnh đất này được trao bên cạnh bản hợp đồng có giá trị lớn mà Salah vừa ký với Trabzonspor. Theo truyền thông Anh, tuyển thủ Ai Cập nhận mức lương khoảng 363.000 bảng mỗi tuần sau thuế.

Trước khi chọn Trabzonspor, Salah từng nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League và Besiktas. Tuy nhiên, anh quyết định chuyển đến đội bóng thành phố bên bờ Biển Đen, tạo nên một trong những thương vụ gây chú ý nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ hè 2026.

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