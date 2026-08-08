Cựu tuyển thủ Anh đổi CLB ở Thái Lan

Andros Townsend tiếp tục hành trình phiêu bạt trong sự nghiệp khi gia nhập PT Prachuap, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 1.

Townsend gia nhập PT Prachuap.

PT Prachuap, đội bóng thứ 17 trong sự nghiệp của Townsend, được thành lập năm 2009. Ban đầu, đây chỉ là một đội bóng địa phương trước khi thăng hạng Thai League 1 vào năm 2017.

Đáng chú ý, PT Prachuap từng gây bất ngờ khi “nhá hàng” thương vụ này từ 13 ngày trước thời điểm công bố chính thức. Đội bóng Thái Lan đăng bài trên Facebook, hỏi người hâm mộ liệu có ai sở hữu một căn nhà ba phòng ngủ gần biển để Townsend thuê hay không. Cách công bố hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Townsend vốn không xa lạ với bóng đá Thái Lan. Mùa trước, cầu thủ 35 tuổi khoác áo Kanchanaburi Power và từng gây chú ý khi phải dùng một chiếc tất để lau người sau trận đấu vì điều kiện phòng tắm không đảm bảo.

Townsend từng thi đấu tại Premier League đến năm 2024 và có 13 lần khoác áo đội tuyển Anh. Anh cũng nổi tiếng với chế độ ăn khác thường, từng chia sẻ niềm vui khi có thể thưởng thức chân gà ngay sau khi đặt chân tới Thái Lan.

Trong thời gian làm bình luận viên World Cup 2026 ở Thái Lan, Townsend tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi ăn trứng luộc trên máy bay và sử dụng thịt sống. Cựu cầu thủ Tottenham cho rằng việc loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn đã giúp anh hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng năm 2021.

Highlights Thái Lan 1-0 Philippines Tối 4/8, Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026.