Man City nhắm Enzo Fernandez thay Rodri

Theo Marca và nhà báo Gianluca Di Marzio, Manchester City đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế Rodri và xem Enzo Fernandez là mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa.

Maresca coi Enzo là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Argentina được HLV Enzo Maresca đánh giá rất cao sau thời gian hai người làm việc cùng nhau tại Chelsea. Nhà cầm quân người Italy tin rằng Enzo có thể mang đến sự cân bằng, kinh nghiệm và chất lượng cho hàng tiền vệ của Man City nếu Rodri ra đi.

Nguồn tin từ Italy cho biết Enzo là “giấc mơ” của Maresca trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Động thái này xuất phát từ việc Barcelona đang tăng tốc trong các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ Rodri, khiến đội chủ sân Etihad phải chủ động chuẩn bị phương án dự phòng.

Marca cũng khẳng định Enzo sẵn sàng cân nhắc chuyển đến Manchester nếu nhận được dự án phù hợp. Trong khi đó, Chelsea được cho là không đóng cửa khả năng bán tiền vệ người Argentina nếu nhận được mức phí đủ hấp dẫn.

Tuy nhiên, đây sẽ là thương vụ rất phức tạp. Enzo vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea và từng khiến CLB này chi tới 121 triệu euro để mua anh từ Benfica vào tháng 1/2023. Đến nay, Man City chưa gửi đề nghị chính thức.

Bên cạnh Enzo, Man City cũng theo dõi Ayoub Bouaddi, tiền vệ 18 tuổi của Lille. Tài năng trẻ người Pháp được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn, nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn hạn chế, khiến Enzo vẫn là lựa chọn được ưu tiên hơn.

Tương lai của Rodri đang trở thành một trong những điểm nóng của thị trường chuyển nhượng châu Âu. Nếu Barcelona tiếp tục tạo sức ép và thương vụ tiến triển tích cực, Man City nhiều khả năng sẽ phải đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ Enzo để tránh bị động trước mùa giải mới.

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