Quyết định của Rodri giáng đòn vào MU

Việc Rodri ưu tiên Barcelona có thể khiến MU mất cơ hội chiêu mộ Aurelien Tchouameni trong hè 2026.

Quyết định của Rodri có thể khiến MU mất cơ hội chiêu mộ Tchouameni trong hè 2026.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Manchester United đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì một thương vụ tưởng như không liên quan trực tiếp đến đội chủ sân Old Trafford.

Theo AS, Rodri đã từ chối khả năng gia nhập Real Madrid và ưu tiên chuyển tới Barcelona nếu chia tay Manchester City. Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là bị thuyết phục bởi phong cách thi đấu của đội bóng xứ Catalonia, ảnh hưởng từ triết lý Pep Guardiola và mối quan hệ với nhiều đồng đội ở tuyển quốc gia.

Quyết định này tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng. Real Madrid từng xem Rodri là mục tiêu quan trọng để hoàn thiện tuyến giữa, đồng thời sẵn sàng cân nhắc tương lai của Aurelien Tchouameni nếu thương vụ thành công.

MU theo dõi sát tình hình và xem Tchouameni là phương án hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, khi Rodri không còn ưu tiên sân Bernabeu, Real gần như không có lý do để bán cầu thủ người Pháp.

Tchouameni vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội bóng Hoàng gia. Tiền vệ 26 tuổi có thể chơi trước hàng phòng ngự, tranh chấp tốt và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò trung vệ khi cần thiết. Real chỉ cân nhắc để anh ra đi nếu nhận được đề nghị lớn và tìm được người thay thế phù hợp.

Real Madrid không muốn bán Tchouameni nếu không tìm được một tiền vệ đẳng cấp để thay thế.

Rodri từng được xem là lời giải hoàn hảo. Nếu nhà vô địch World Cup 2026 cập bến Madrid, vị trí của Tchouameni sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, qua đó mở ra cơ hội cho MU. Khi kịch bản này khó xảy ra, cánh cửa dành cho đội bóng Anh cũng dần khép lại.

Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Michael Carrick. MU đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng vẫn muốn mua thêm một tiền vệ có khả năng che chắn hàng thủ.

Nhu cầu này trở nên cấp thiết sau khi Casemiro rời Old Trafford, còn Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng chéo trước tại World Cup 2026. MU cần một cầu thủ đủ sức đá chính ngay lập tức thay vì chỉ bổ sung chiều sâu.

Tchouameni đáp ứng phần lớn yêu cầu chuyên môn. Cầu thủ người Pháp có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, thể lực tốt và vẫn còn nhiều năm ở giai đoạn sung sức. Tuy nhiên, việc thuyết phục Real bán anh vốn đã khó, nay càng trở nên phức tạp khi đội bóng Tây Ban Nha có nguy cơ hụt Rodri.

MU có thể phải chuyển sang những mục tiêu khác nếu Real giữ nguyên lập trường. Đội chủ sân Old Trafford không muốn kéo dài đàm phán tới cuối kỳ chuyển nhượng, đặc biệt khi mùa giải mới đã cận kề.

Tương lai của Rodri vì thế không chỉ ảnh hưởng đến Real Madrid và Barcelona. Lựa chọn của tiền vệ Man City còn có thể quyết định khả năng MU sở hữu Tchouameni, đồng thời buộc “Quỷ đỏ” phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch nâng cấp tuyến giữa.