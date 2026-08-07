Không phải Real Madrid, Barcelona mới là đội có thể chiêu mộ Rodri ở kỳ chuyển nhượng năm nay.

Rodri bất ngờ 'lật kèo' với Real Madrid.

Theo nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với tuyển thủ Tây Ban Nha Rodri. Trước đó, tiền vệ này có các cuộc trao đổi trực tiếp với Giám đốc Thể thao Deco và HLV Hansi Flick, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận để Barcelona tiếp tục xúc tiến thương vụ.

Không chỉ dừng lại ở việc đạt tiếng nói chung với cầu thủ, Barcelona cũng chủ động liên hệ với Man City nhằm khởi động các cuộc đàm phán về mức phí chuyển nhượng. Ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn tất bản hợp đồng trong thời gian ngắn nhất.

Một diễn biến đáng chú ý là Rodri được cho đã thông báo với Real Madrid rằng anh lựa chọn gia nhập Barcelona thay vì chuyển đến sân Bernabeu. Tiền vệ 30 tuổi cũng chia sẻ quyết định của mình với Man City, và đội bóng Anh sẵn sàng tôn trọng nguyện vọng của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Về phía Man City, đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận để Rodri ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng vào khoảng 60-70 triệu euro. Con số này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Nếu hai CLB sớm thống nhất được mức phí, Barcelona sẽ hoàn tất một bản hợp đồng chất lượng. Đồng thời, HLV Flick sẽ có trong tay một mảnh ghép giàu kinh nghiệm để nâng cấp đáng kể tuyến giữa trước mùa giải mới.

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