Phát ngôn của Rodri gây chú ý giữa tin đồn chuyển nhượng

Chia sẻ cũ của Rodri về Real Madrid và Barcelona được nhắc lại khi tương lai tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành tâm điểm.

Phát ngôn cũ của Rodri được chia sẻ trở lại giữa lúc anh được liên hệ với Real Madrid và Barcelona.

Một phát ngôn của Rodri từ cuối năm 2024 bất ngờ được chia sẻ trở lại giữa lúc tương lai của anh tại Manchester City gây nhiều chú ý.

Trong cuộc trò chuyện với chương trình El Larguero, Rodri từng được hỏi về khả năng trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid hoặc Barcelona. Tiền vệ này thừa nhận mọi lựa chọn giữa hai đội bóng lớn đều có thể tạo ra tranh cãi.

“Nếu đến Barca, bạn sẽ khiến người hâm mộ Real Madrid khó chịu. Nếu gia nhập Real Madrid, điều tương tự sẽ xảy ra với CĐV Barca”, Rodri chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1996 cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho Real Madrid. Theo Rodri, rất khó làm ngơ khi một CLB giàu thành tích và có sức hút lớn như đội bóng Hoàng gia ngỏ lời.

Phát ngôn này được nhắc lại trong bối cảnh Rodri liên tục được liên hệ với hai ông lớn của La Liga. Real Madrid cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát trận đấu, tổ chức lối chơi và duy trì sự cân bằng ở khu vực giữa sân. Barcelona cũng được cho là đánh giá cao mẫu cầu thủ mà Rodri đại diện.

Dù vậy, chia sẻ của Rodri không đồng nghĩa anh đã chọn bến đỗ tiếp theo. Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ nói về sức hút của Real Madrid và những phản ứng có thể xuất hiện nếu anh gia nhập một trong hai đội bóng kình địch.

Tương lai của Rodri còn phụ thuộc vào kế hoạch của Manchester City, thời hạn hợp đồng và mức phí chuyển nhượng. Anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình của CLB Anh, vì thế mọi thương vụ đều không dễ hoàn tất.

Tuy nhiên, việc phát ngôn cũ được lan truyền cho thấy sức nóng quanh tương lai Rodri. Chỉ một câu trả lời mang tính giả định cũng đủ khiến người hâm mộ Real Madrid và Barcelona tranh luận về khả năng anh trở lại La Liga.