Barcelona lấy đâu 185 triệu euro mua Rodri?

Rodri có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho Barcelona, nhưng khoản đầu tư lên tới 185 triệu euro khiến thương vụ này trở thành bài toán khó tin về tài chính.

Barcelona có thể phải chi khoảng 185 triệu euro gồm phí chuyển nhượng và tiền lương để sở hữu Rodri trong 4 năm.

Barcelona được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng trở lại La Liga, trong khi đội chủ sân Camp Nou xem anh là bản hợp đồng có thể thay đổi chất lượng tuyến giữa.

Vấn đề nằm ở chỗ Barcelona sẽ lấy đâu ra tiền.

Theo Sport, Manchester City muốn thu về khoảng 65 triệu euro cho Rodri. Mức giá này không quá cao với một cầu thủ từng giành Quả bóng vàng, nhưng đó mới chỉ là phần đầu của hóa đơn.

Rodri được cho là muốn ký hợp đồng 4 năm với mức lương khoảng 30 triệu euro trước thuế mỗi mùa. Tổng tiền lương trong toàn bộ hợp đồng có thể lên tới 120 triệu euro.

Cộng phí chuyển nhượng, Barcelona phải dành khoảng 185 triệu euro cho thương vụ. Con số thực tế còn có thể cao hơn nếu tính thêm tiền thưởng, phí môi giới và các khoản phát sinh khác.

Đây là khoản đầu tư rất lớn với bất kỳ CLB nào, càng đặc biệt với Barcelona, đội bóng vẫn phải thận trọng trong từng quyết định liên quan đến quỹ lương và đăng ký cầu thủ.

Đồng ý với Rodri là phần dễ nhất

Barcelona có thể không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Rodri về mặt chuyên môn. Tiền vệ 30 tuổi hiểu rõ môi trường bóng đá Tây Ban Nha, phù hợp với phong cách kiểm soát bóng và có mối quan hệ tốt với nhiều tuyển thủ đang khoác áo Barca.

Rodri cũng sở hữu đúng những phẩm chất đội bóng xứ Catalonia cần. Anh có thể đánh chặn, thoát pressing, điều tiết nhịp độ và giữ cấu trúc cho tuyến giữa. Đây là mẫu cầu thủ đủ khả năng giúp Barcelona kiểm soát những trận đấu lớn tốt hơn.

Tuy nhiên, sự đồng ý của Rodri không giải quyết được câu hỏi quan trọng nhất. Barca vẫn phải đạt thỏa thuận với Man City và chứng minh họ đủ khả năng gánh mức lương của anh.

Rodri phù hợp với nhu cầu chuyên môn của Barcelona, nhưng mức lương cao khiến thương vụ trở thành bài toán tài chính phức tạp.

Đội bóng Anh được cho là muốn thu về từ 60 đến 70 triệu euro. Barcelona có thể mở đầu bằng đề nghị khoảng 50 triệu euro, tận dụng việc hợp đồng của Rodri chỉ còn một năm để gây sức ép.

Man City cũng đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu không thể thuyết phục Rodri gia hạn, họ phải bán anh trong hè này hoặc đối mặt nguy cơ mất trắng vào năm sau.

Đó là cơ hội của Barcelona, nhưng không đồng nghĩa Man City sẽ chấp nhận bán rẻ một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.

Barca phải bán ai để mua Rodri?

Ngay cả khi mức phí dừng ở 65 triệu euro, Barcelona vẫn cần tạo ra khoảng trống đáng kể trong quỹ lương. Rodri có thể bước thẳng vào nhóm cầu thủ nhận thu nhập cao nhất đội, khiến cấu trúc lương vốn phức tạp càng chịu thêm sức ép.

Để hoàn tất thương vụ, Barca nhiều khả năng phải bán cầu thủ, cắt giảm những hợp đồng lớn hoặc tìm thêm nguồn thu. Chỉ một trong các giải pháp ấy có thể chưa đủ.

Đây chính là nghịch lý quanh kế hoạch chiêu mộ Rodri. Về chuyên môn, thương vụ gần như không có gì để bàn cãi. Nhưng trên khía cạnh tài chính, Barcelona chưa cho thấy con đường rõ ràng để biến mong muốn thành hiện thực.

Đội chủ sân Camp Nou từng nhiều lần được liên hệ với những ngôi sao lớn, nhưng khoảng cách giữa việc quan tâm và hoàn tất thương vụ luôn rất xa. Với Rodri, khoảng cách ấy có thể được đo bằng gần 200 triệu euro.

Barcelona cần một tiền vệ như Rodri để nâng tầm đội hình. Nhưng trước khi nghĩ đến việc xếp anh ở đâu trên sân, ban lãnh đạo CLB phải trả lời câu hỏi thực tế hơn: họ sẽ bán ai, giảm khoản nào và lấy đâu ra tiền để thanh toán hóa đơn khổng lồ này?