Real Madrid chỉ coi Rodri là quân bài phục vụ đòn nghi binh

Bất chấp những tin đồn Real Madrid liên hệ Rodri trong hè qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dường như chưa bao giờ có ý định nghiêm túc trong thương vụ này.

Từ khoảnh khắc này, Rodri và Real đã khó dung hòa.

Real Madrid vừa tạo nên một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng khi bỏ ra 115 triệu bảng để đưa Yan Diomande từ RB Leipzig về Bernabeu. Gần như cùng thời điểm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior thêm 6 năm, kéo dài mối lương duyên giữa đôi bên đến năm 2032.

Hai bản hợp đồng lớn khiến cánh cửa dành cho Rodri khép lại

Hai quyết định này ngay lập tức tác động đến kế hoạch nhân sự của Real Madrid, đặc biệt là thương vụ Rodri bị đồn thổi là mục tiêu hàng đầu trong nhiều tháng qua. Trước hết là bài toán tài chính. Sau khoản đầu tư khổng lồ dành cho Diomande, Real Madrid khó có thể tiếp tục chi thêm một khoản phí chuyển nhượng lớn để thuyết phục Manchester City nhả Rodri. Đây là thương vụ được dự đoán sẽ tiêu tốn không dưới 100 triệu bảng nếu diễn ra.

Không chỉ vậy, việc giữ chân Vinicius bằng một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn cũng khiến quỹ lương của đội bóng tăng lên đáng kể. Trong thời buổi các quy định về tài chính ngày càng chặt chẽ, Real Madrid buộc phải tính toán kỹ lưỡng trước khi bổ sung thêm một ngôi sao có mức lương thuộc nhóm cao nhất thế giới như Rodri.

Ở góc độ chuyên môn, tuyến giữa của Real Madrid không còn là khu vực thiếu nhân sự. Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga hay Arda Guler đều có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng có lẽ không còn xem việc bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm là ưu tiên số một.

Ngoài yếu tố tài chính, còn có những nguyên nhân khác khiến thương vụ Rodri ngày càng xa vời. Một trong số đó là mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Rodri và Vinicius sau cuộc đua Quả bóng vàng 2024.

Những tranh cãi quanh giải thưởng này từng tạo ra bầu không khí căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ giữa Real Madrid và ban tổ chức khi đội bóng Hoàng gia quyết định tẩy chay lễ trao giải. Real Madrid vốn khổ sở vì các ngôi sao trong phòng thay đồ thì không dại nhốt hai hổ vào một núi.

Đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi xuất hiện thông tin Real Madrid cân nhắc bán Vinicius, khả năng đưa Rodri về Bernabeu vẫn được xem là hợp lý. Tuy nhiên, khi tiền đạo người Brazil được xác định là hạt nhân của dự án dài hạn, việc đưa về một cầu thủ từng có những mâu thuẫn với anh trở nên khó khả thi hơn.

Rodri không hợp với lối chơi của Mourinho.

Tất cả là mưu kế của Real Madrid

Ngay từ đầu, Real Madrid không hề có ý định với Rodri khi chọn Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng. Khác với những HLV theo đuổi triết lý kiểm soát bóng, Mourinho luôn ưu tiên tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái và những pha phản công trực diện. Trong hệ thống đó, mẫu tiền vệ điều tiết như Rodri không phải là mắt xích bắt buộc. Rodri thấm nhuần triết lý của Guardiola thì làm sao hợp mắt Mourinho.

Ngược lại, một cầu thủ giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến như Diomande lại phù hợp hơn với cách xây dựng lối chơi mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha hướng tới. Khi kết hợp cùng Vinícius ở hai cánh, Real Madrid kỳ vọng sở hữu hàng công có tốc độ và sức xuyên phá thuộc hàng mạnh nhất châu Âu.

Ngoài ra, không thể bỏ qua một yếu tố khác là tiền sử chấn thương của Rodri. Sau những bài học đắt giá từ Kaka hay Eden Hazard (hai bom xịt do tiền sử chấn thương), Real Madrid ngày càng thận trọng hơn với các thương vụ dành cho những cầu thủ từng gặp vấn đề chấn thương dài hạn.

Chính vì vậy, cũng không loại trừ khả năng Real Madrid chưa bao giờ nghiêm túc muốn có Rodri mà thông tin theo đuổi Rodri trong suốt mùa hè chỉ mang tính nghi binh. Việc liên tục để ngỏ khả năng chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha có thể tạo thêm sức ép trong quá trình đàm phán gia hạn với Vinicius vì điều đó gửi cho tiền đạo người Brazil rằng Real Madrid sẵn sàng đẩy anh đi để dọn cho số 6. Động thái này đồng thời khiến Manchester City có thêm lý do để giữ mức định giá rất cao trước những sự quan tâm từ các đối thủ khác như Barcelona.

Dù đâu là nguyên nhân chính, những động thái mới nhất của Real Madrid cho thấy đội bóng đã xác định rõ hướng đi cho giai đoạn tiếp theo. Diomande và Vinicius sẽ là hai mảnh ghép quan trọng trong dự án mới dưới thời Mourinho, còn thương vụ Rodri, ít nhất ở thời điểm hiện tại, gần như đã khép lại