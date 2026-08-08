Thảm họa khó bào chữa của tuyển Indonesia

Hai lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup là kết cục khó chấp nhận với một nền bóng đá đang đặt tham vọng vươn tầm châu Á và hướng đến World Cup.

Trận hòa Singapore 1-1 tại Jalan Besar tối 7/8 không chỉ khép lại hành trình của Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Kết quả ấy còn khiến đội bóng xứ vạn đảo lần thứ hai liên tiếp phải dừng bước ngay từ vòng bảng, sau thất bại tương tự cách đây hai năm.

Indonesia bước vào lượt cuối với nhiệm vụ phải thắng. Họ có bàn mở tỷ số của Ragnar Oratmangoen ngay đầu hiệp hai, nhưng không giữ được lợi thế khi Ilhan Fandi gỡ hòa cho Singapore. Những phút còn lại, đội bóng của HLV John Herdman cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tìm được bàn quyết định.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Singapore giành vé đi tiếp còn Indonesia thêm một lần rời ASEAN Cup sớm hơn kỳ vọng. Nếu thất bại năm 2024 còn có những lý do để giải thích, lần này mọi lời bào chữa đều trở nên khó thuyết phục hơn nhiều.

Hai lần liên tiếp không thể là tai nạn

Tại ASEAN Cup 2024, Indonesia sử dụng lực lượng trẻ và thiếu nhiều cầu thủ quan trọng. Khi đó, PSSI ưu tiên những mục tiêu dài hạn hơn, trong khi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không thể tham dự giải.

Việc bị loại từ vòng bảng vì thế vẫn có thể được nhìn nhận như cái giá của quá trình chuyển giao. Indonesia khi ấy khởi đầu bằng chiến thắng trước Myanmar, hòa Lào rồi liên tiếp thua Việt Nam và Philippines để dừng bước.

Hai năm sau, bối cảnh đã hoàn toàn khác. Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với lực lượng giàu kinh nghiệm hơn, nhiều cầu thủ chất lượng và tham vọng cạnh tranh chức vô địch. John Herdman, người từng dẫn dắt Canada tại World Cup 2022, cũng được trao quyền xây dựng một tập thể hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste giúp Indonesia khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, đến khi gặp thử thách thực sự đầu tiên, những vấn đề nhanh chóng xuất hiện.

Thất bại 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà là lời cảnh báo rõ nhất. Indonesia thủng lưới hai bàn chỉ trong 15 phút đầu, hàng phòng ngự liên tục để lộ khoảng trống, còn tuyến giữa không thể giúp đội bóng giành lại quyền kiểm soát.

Đội chủ nhà cầm bóng không ít nhưng thiếu phương án để thay đổi thế trận. Khi kế hoạch ban đầu không hiệu quả, Indonesia gần như không tìm được cách tiếp cận khác đủ sức gây khó khăn cho Việt Nam.

Trận thua ấy đẩy Herdman và học trò vào tình thế phải thắng Singapore. Indonesia đã tiến rất gần mục tiêu khi Ragnar mở tỷ số, nhưng một sai sót phòng ngự khiến lợi thế nhanh chóng biến mất.

Indonesia lần thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup, bất chấp những khoản đầu tư lớn dành cho đội tuyển trong những năm gần đây.

Sau bàn gỡ của Singapore, Indonesia vẫn có những cơ hội để tự cứu mình. Rizky Eka từng được đặt vào tình thế thuận lợi nhưng không thể tận dụng. Herdman sau đó tung thêm những cầu thủ tấn công như Beckham Putra, Jens Raven hay Saddil Ramdani, nhưng sức ép cuối trận vẫn thiếu độ sắc bén cần thiết.

Indonesia kết thúc trận đấu với cảm giác tiếc nuối, nhưng việc bị loại không thể chỉ được giải thích bằng một vài cơ hội bỏ lỡ. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ đội bóng này chưa thể biến chất lượng của từng cá nhân thành một tập thể đủ ổn định.

Một lần dừng bước ở vòng bảng có thể là tai nạn. Hai lần liên tiếp, trong hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau, buộc Indonesia phải nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn.

Tham vọng lớn, lối chơi chưa tương xứng

Trong vài năm qua, bóng đá Indonesia đầu tư mạnh cho đội tuyển quốc gia. Chính sách nhập tịch mang về nhiều cầu thủ được đào tạo tại châu Âu, giúp đội hình cải thiện đáng kể về thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm.

Những kết quả tích cực ở đấu trường châu lục cũng tạo ra niềm tin rằng Indonesia đang vượt khỏi giới hạn quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á. PSSI thậm chí hướng đến những mục tiêu xa hơn, trong đó có tham vọng cạnh tranh suất dự World Cup.

ASEAN Cup 2026 vì vậy trở thành phép thử quan trọng. Indonesia không nhất thiết phải vô địch để chứng minh sự tiến bộ, nhưng việc không vượt nổi vòng bảng rõ ràng là kết quả khó chấp nhận.

Điều đáng lo nằm ở cách họ bị loại. Indonesia không thiếu những cầu thủ có thể tạo khác biệt, nhưng lối chơi vẫn dễ đoán và thiếu phương án khi đối thủ khóa được những điểm mạnh chủ yếu.

Trước Việt Nam, đội bóng của Herdman nhiều lần đưa bóng ra biên rồi hướng những quả tạt vào Mitchell Baker. Với chiều cao 1,96 m và khả năng tranh chấp tốt, tiền đạo này là một phương án hữu ích, nhưng Indonesia lại phụ thuộc quá nhiều vào anh.

Khi Baker bị cô lập, các đợt lên bóng trở nên đơn điệu. Các cầu thủ tuyến hai không thường xuyên xâm nhập vùng cấm, trong khi những vị trí xung quanh trung phong thiếu sự di chuyển để khai thác bóng bật ra.

Tuyến giữa cũng chưa tạo được khác biệt tương xứng với chất lượng nhân sự. Thom Haye có khả năng điều tiết và chuyền bóng, nhưng Indonesia nhiều thời điểm luân chuyển chậm, thiếu những đường chuyền xuyên tuyến hoặc pha di chuyển có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương.

Họ có thể giữ bóng nhiều nhưng chưa chắc kiểm soát được trận đấu. Việt Nam đã chứng minh điều đó bằng cách nhường một phần quyền kiểm soát, giữ đội hình chặt rồi tấn công vào khoảng trống Indonesia để lại.

Trận hòa Singapore 1-1 khép lại giải đấu thất vọng của Indonesia, sau thất bại nặng nề 0-3 trước Việt Nam.

Singapore tiếp tục khai thác một điểm yếu khác của đối thủ: sự mất cân bằng khi phải đẩy cao đội hình. Trong trận đấu Indonesia buộc phải thắng, đội chủ nhà chỉ cần kiên nhẫn, duy trì cự ly và chờ cơ hội xuất hiện.

Những vấn đề ấy không còn thuộc về một cá nhân hay một trận đấu. Khi một đội bóng được bổ sung nhiều cầu thủ, thay HLV và nhận thêm nguồn lực nhưng vẫn lặp lại những điểm yếu quen thuộc, câu hỏi phải được đặt ra với cách xây dựng cả hệ thống.

Herdman chắc chắn chịu sức ép sau giải đấu này. Ông được đưa về với kỳ vọng nâng tầm đội tuyển, nhưng ASEAN Cup đầu tiên lại kết thúc ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, trách nhiệm cũng không thể chỉ đặt lên vai HLV người Anh.

PSSI đã dành nhiều nguồn lực cho đội tuyển và liên tục nói về những mục tiêu lớn. Để những kế hoạch ấy có sức thuyết phục, Indonesia cần chứng minh sự tiến bộ bằng những màn trình diễn ổn định, thay vì chỉ dựa vào chất lượng đội hình hay danh tiếng của các cầu thủ.

Indonesia từng sáu lần vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Với lịch sử, nguồn lực và chất lượng nhân sự hiện tại, họ phải nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu. Việc hai kỳ liên tiếp không vượt qua vòng bảng vì thế là bước lùi rất khó xem nhẹ.

ASEAN Cup 2024 từng được coi là một giải đấu phục vụ quá trình phát triển. ASEAN Cup 2026 đáng lẽ phải cho thấy Indonesia đã đi được bao xa sau hai năm. Cuối cùng, điểm đến của họ vẫn không thay đổi.

Đó mới là điều khiến thất bại này trở nên đáng lo.

Indonesia có quyền hướng tới World Cup và đặt những mục tiêu lớn hơn Đông Nam Á. Nhưng trước khi nghĩ đến việc cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu lục, họ phải giải quyết một câu hỏi đơn giản hơn: vì sao một đội tuyển được đầu tư mạnh như vậy lại hai lần liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup?

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