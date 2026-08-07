Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup

Tối 7/8, Indonesia dừng bước ngay ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi để Singapore cầm hòa 1-1 trong trận đấu quyết định.

Pha bóng tai hại của Indonesia.

Trận đấu diễn ra căng thẳng trên sân Jalan Besar khi Indonesia buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Chỉ sau hai phút, Mitchell Baker có cơ hội mở tỷ số sau tình huống thủ môn Izwan Mahbud băng ra thiếu hợp lý. Tiền đạo Indonesia vượt qua người gác đền Singapore nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ chủ nhà kịp thời xoạc bóng cứu thua ngay trên vạch vôi.

Singapore sau đó dần lấy lại thế trận. Phút 23, Song Ui-young tung cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm, nhưng thủ thành Supriadi phản xạ xuất sắc để cứu thua. Tám phút sau, Fandi tiếp tục khiến hàng thủ Indonesia chao đảo với pha đánh gót kỹ thuật, song Supriadi vẫn kịp thời đổ người đẩy bóng ra ngoài.

Indonesia cũng có một tình huống gây tranh cãi ở phút 20 khi Baker ngã trong vùng cấm sau pha va chạm với Mahler. Tuy nhiên, trọng tài không cho Indonesia hưởng phạt đền.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, thế trận bất ngờ thay đổi ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Oratmangoen tận dụng đường chuyền từ cánh phải, dứt điểm hụt ở nhịp đầu nhưng vẫn kịp sửa sai bằng cú đặt lòng đưa Indonesia vượt lên dẫn 1-0.

Indonesia (áo trắng) gây thất vọng.

Tuy nhiên, lợi thế của Indonesia chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút. Phút 65, hàng thủ cùng thủ môn Indonesia mắc sai lầm nghiêm trọng sau quả treo bóng vào vùng cấm. Fandi có mặt đúng chỗ, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa Singapore trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối, Indonesia dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Singapore. Đội khách càng nóng vội càng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của chủ nhà.

Trận hòa 1-1 khiến Indonesia dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau thất bại 0-3 trước Việt Nam ở lượt trận trước, thầy trò HLV John Herdman không thể giành chiến thắng bắt buộc để tự quyết số phận.

Trong khi đó, Singapore với 8 điểm giành quyền đi tiếp nhờ sự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội. Khả năng cao Singapore sẽ gặp đội nhất bảng B là Thái Lan.

Ở trận còn lại của bảng A, Việt Nam hạ gục Campuchia với tỷ số 3-1 để đi tiếp với ngôi đầu.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.