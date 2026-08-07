Indonesia bị loại với pha bóng gây tranh cãi

Tình huống cầu thủ Singapore dùng chân chuyền bóng về cho thủ môn nhưng không bị thổi phạt gây tranh cãi dữ dội sau khi Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 tối 7/8.

Tình huống thủ môn Singapore bắt bóng gây tranh cãi.

Phút 64 trên sân Jalan Besar, cầu thủ Singapore chuyền về cho thủ môn trong lúc tham gia phòng ngự. Đáng chú ý, trọng tài không thổi phạt dù đây là tình huống chuyền bóng về bằng chân, qua đó không cho phép thủ môn được quyền dùng tay xử lý.

Theo luật bóng đá, thủ môn không được dùng tay bắt bóng khi đồng đội chủ động đá bóng về bằng chân. Tuy nhiên, nếu bóng được chuyền bằng đầu, ngực hoặc đầu gối thì thủ môn vẫn có thể dùng tay xử lý.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến đặt câu hỏi về quyết định của trọng tài. "Hóa ra đó thật sự là một pha chuyền về". Một ý kiến khác mỉa mai: "Có lẽ trọng tài nhìn thấy cậu ấy chuyền bóng bằng đầu".

Tình huống càng gây chú ý bởi nó diễn ra trong trận đấu mà Indonesia buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Sau khi bị Singapore cầm hòa 1-1, đội bóng của HLV John Herdman chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026.

Trận hòa cũng phơi bày nhiều vấn đề của Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau thất bại 0-3 trước Việt Nam, thầy trò Herdman không thể hoàn thành nhiệm vụ phải thắng dù dẫn trước Singapore.

Sau 4 lượt trận, Indonesia giành được 7 điểm, lần lượt kém Singapore và tuyển Việt Nam 1 và 3 điểm ở bảng A.

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