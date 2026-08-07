Báo Indonesia gọi đội nhà là 'gã hề kiêu ngạo'

Truyền thông Indonesia chỉ trích đội tuyển sau khi bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, cho rằng sự tự tin quá mức đang che lấp những vấn đề của nền bóng đá.

Indonesia chơi tệ trước Việt Nam và Singapore ở hai lượt cuối bảng A. Ảnh: Minh Chiến.

Tối 7/8, Indonesia khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 trong nỗi thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng sau trận hoà 1-1 trước Singapore. Trên trang mạng xã hội X của PanditFootball, đội tuyển xứ vạn đảo bị chỉ trích nặng nề sau màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng.

Trang này ví chu kỳ thất vọng của đội tuyển như "một bộ phim hài hai năm lại chiếu một lần", khi Indonesia thường khởi đầu ấn tượng nhưng nhanh chóng bị thực tế kéo trở lại.

"Chúng ta thắng thuyết phục ở những trận đầu nhưng cái tôi cao ngất trời lập tức bị thực tế tát cho tỉnh lại. Hai kỳ liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng", PanditFootball mở đầu bài bình luận.

Trang báo Indonesia cũng nhắc đến nghịch lý khi đội tuyển luôn tuyên bố đã vươn tới đẳng cấp châu Á, hướng tới World Cup, nhưng lại thất bại ở sân chơi khu vực.

Bài đăng chua chát của báo Indonesia sau khi đội nhà bị loại từ vòng bảng.

PanditFootball cho rằng HLV John Herdman cùng các cầu thủ phải chịu trách nhiệm, nhưng Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) mới là bên cần nhìn nhận lại vấn đề. Việc quá phụ thuộc vào nhóm cầu thủ nhập tịch được xem là giải pháp ngắn hạn để che lấp những hạn chế trong công tác đào tạo trẻ.

"Đội tuyển mạnh không chỉ được xây dựng trong phòng chờ nhập cảnh, mà phải được rèn giũa từ bóng đá cơ sở", trang này viết, đồng thời cảnh báo Indonesia có thể tiếp tục trở thành "gã hề kiêu ngạo nhất Đông Nam Á" nếu không cải tổ từ nền móng.

Ở lượt trận cuối bảng A, Indonesia cần thắng Singapore để giành vé vào bán kết. Đội bóng của HLV John Herdman mở tỷ số ở phút 47 nhờ công của Ragnar Oratmangoen. Tuy nhiên đến phút 66, thủ môn Supriadi mắc sai lầm khi băng ra xử lý thiếu chính xác, để Ilhan Fandi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho Singapore và giữ tỷ số này đến hết trận.

Kết quả này khiến Indonesia dừng bước ngay tại vòng bảng khi chỉ có 7 điểm sau 4 trận. Singapore giành vị trí nhì bảng A với 8 điểm còn Việt Nam đứng nhất với 10 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt cuối.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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