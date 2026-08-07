CĐV nổi trận lôi đình khi Indonesia bị loại

Indonesia đánh rơi chiến thắng trước Singapore, dừng bước ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Indonesia chỉ có kết quả hoà trước Singapore và bị loại. Ảnh: Seasia Goal.

Tối 7/8, ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, Indonesia buộc phải đánh bại Singapore để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chỉ có được trận hòa 1-1 và phải nói lời chia tay giải đấu.

Kết quả này khiến người hâm mộ Indonesia không giấu được sự thất vọng. Nhiều CĐV chỉ trích màn trình diễn thiếu sức sống của đội nhà, đồng thời đặt dấu hỏi về chiến thuật của HLV Herdman.

Một tài khoản bình luận trên bài đăng kết quả sau trận: "4 trận đấu, cách chơi đều giống nhau, Indonesia bị bắt bài hoàn toàn. Hoặc là Herman nghèo nàn về chiến thuật, hoặc là các cầu thủ không hiểu chiến thuật".

Một CĐV khác mỉa mai: "11 cầu thủ nhập tịch mà không thể thắng Singapore, thật khó hiểu".

Trong khi đó, có người kêu gọi thay đổi ở thượng tầng bóng đá Indonesia: "Hy vọng đại hội PSSI có thể sản sinh ra một chủ tịch mới".

Indonesia khởi đầu thuận lợi khi Ragnar Oratmangoen đưa đội nhà vượt lên ở phút 47. Từ pha nhả bóng của Dony Pamungkas sát đường biên ngang, Oratmangoen tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng bị chặn lại. Tiền đạo này nhanh chóng đá bồi, đưa bóng vào lưới Singapore.

Dẫn trước nhưng Indonesia không bảo vệ được lợi thế. Phút 66, thủ môn Supriadi mắc sai lầm nghiêm trọng khi băng lên xử lý thiếu chính xác, tạo điều kiện để Ilhan Fandi dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, gỡ hòa 1-1 cho Singapore.

Sai lầm của Supriadi khiến Indonesia trả giá. Quyết định thay đổi vị trí trong khung gỗ của HLV John Herdman không mang lại hiệu quả khi thủ môn trẻ không thể giúp Garuda giữ vững lợi thế.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận. Việt Nam đứng nhất bảng với 10 điểm, Singapore giành vị trí nhì bảng A với 8 điểm và dắt tay nhau vào vòng bán kết. Trong khi đó Indonesia chỉ có 7 điểm và kết thúc hành trình ngay từ vòng bảng.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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