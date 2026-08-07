Tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup với ngôi nhất bảng

Tối 7/8, Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp tuyển Việt Nam hạ Campuchia 3-1 ở lượt cuối vòng bảng trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng trước Campuchia, qua đó giành ngôi nhất bảng A và hiên ngang tiến vào bán kết. Trong đêm mà "Những chiến binh sao vàng" phải đối mặt với bức tường phòng ngự dày đặc, Đình Bắc đã xuất hiện đúng lúc để trở thành người hùng.

Số 9 tỏa sáng với hai pha lập công đều ở đẳng cấp cao, qua đó giúp chủ nhà duy trì mạch thắng trước Campuchia.

Đình Bắc ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến, Việt Linh.

Campuchia chủ động kéo thấp đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ gần như dựng lên nhiều lớp phòng ngự trước khung thành, sẵn sàng phá bóng thật xa mỗi khi đoạt được quyền kiểm soát. Việt Nam vì thế gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường xuyên phá.

Thậm chí, đội chủ nhà suýt phải trả giá ở phút 14 khi Thành Chung để mất bóng, mở ra cơ hội cho Samuel Bong. May mắn đã đứng về phía Việt Nam khi cú sút từ khoảng 15 m của tiền vệ Campuchia đi vọt xà.

Tuyển Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết ASEAN Cup. Ảnh: Việt Linh.

Nhưng chỉ bốn phút sau, Đình Bắc đã biến sự lo lắng thành niềm vui. Số 9 nhận bóng, tăng tốc xuyên qua hàng thủ Campuchia rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa.

Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu sau giờ nghỉ nhưng phung phí không ít cơ hội. Và rồi, điều không ai mong muốn xảy ra. Phút 72, Iago Fernandes tận dụng sai sót trong khâu phòng ngự của Xuân Mạnh để ghi bàn, chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới của Việt Nam tại giải đấu.

Sau gần 10 năm, Campuchia mới lại ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở một giải chính thức. Ảnh: Minh Chiến.

Campuchia tưởng như đã tạo nên cú sốc. Nhưng nhà vô địch không dễ dàng sụp đổ. Jens Raven vô tình đá phản lưới nhà ở những phút cuối, trước khi Đình Bắc một lần nữa lên tiếng. Phút 89, từ đường chuyền điểm rơi của Lê Phạm Thành Long, tiền đạo trẻ thoát xuống rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Campuchia, hoàn tất cú đúp.

Campuchia sụp đổ ở những phút cuối. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam đứng đầu bảng A và sẽ gặp đội đứng thứ 2 bảng B ở bán kết. Hiện tại, vị trí này đang thuộc về Malaysia. Cùng giờ, Indonesia bị loại, do chỉ có trận hòa trước Singapore.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.