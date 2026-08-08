Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc bị phanh phui thời kỳ ăn chơi sa đọa

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi hàng loạt sai phạm trong quá khứ bị công bố.

Bóng đá Hàn Quốc chìm trong bê bối khi các sai phạm liên tiếp bị phanh phui. Ảnh: Reuters.

Theo tài liệu “Kết quả điều tra sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc” do văn phòng nghị sĩ Jin Sun-mi cung cấp, nhiều hành vi sai phạm của các cựu và đương nhiệm quan chức KFA đã được làm rõ.

Đáng chú ý, một cựu Chủ tịch KFA bị cáo buộc sử dụng ngân sách liên đoàn để chi trả cho các chuyến đi nước ngoài có vợ đi cùng. Trong 3 chuyến công tác từ tháng 7/2011 đến tháng 5/2012, người này được cho là đã dùng hình thức khai báo sai để thanh toán vé máy bay, chi phí ăn ở cho vợ với tổng số tiền hơn 30 triệu won (khoảng 557 triệu đồng - theo tỷ giá hiện tại).

Một trong những chi tiết gây chú ý khác là việc cựu chủ tịch này tiếp tục nhận nhiều đặc quyền sau khi rời ghế lãnh đạo. Dù chỉ giữ vai trò cố vấn danh dự không hưởng lương theo điều lệ, ông vẫn được nhận 5 triệu won mỗi tháng, thẻ công ty có hạn mức 2 triệu won/tháng, xe công vụ và tài xế riêng. Tổng số tiền chi trong 17 tháng lên tới 144 triệu won (gần 2,7 tỷ đồng ).

Bên cạnh đó, 18 cựu và đương nhiệm nhân viên KFA bị phát hiện sử dụng thẻ công ty sai mục đích 1.501 lần với tổng số tiền 216 triệu won (hơn 4 tỷ đồng ). Các khoản chi xuất hiện tại sân golf, quán giải trí, cơ sở massage, karaoke, trung tâm thương mại và nhiều địa điểm không phục vụ công việc.

Vụ việc nghiêm trọng hơn khi tài liệu điều tra đề cập đến cáo buộc KFA từng sử dụng tiền liên đoàn để “tiếp khách” bằng dịch vụ nhạy cảm cho khoảng 10 trọng tài nước ngoài trong giai đoạn 2011-2012, liên quan đến các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012.

Ngoài vấn đề tài chính, KFA còn bị đặt dấu hỏi về công tác nhân sự khi tuyển kín 6 nhân viên, trong đó một trường hợp được nâng bậc trái quy định. Những thông tin mới được công bố đang tạo áp lực lớn lên KFA, vốn nhiều năm đối mặt với các tranh cãi về quản trị và minh bạch trong hoạt động.

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