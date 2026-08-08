Khoảnh khắc run rẩy của tuyển Việt Nam

Áp lực tâm lý khi bị gỡ hòa khiến lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên lúng túng trong những phút tiếp theo. Phải nhờ đến sự may mắn từ pha phản lưới nhà của Im Vakim ở phút 84, đội chủ nhà mới lấy lại được lợi thế dẫn bàn. Sự thiếu ổn định về bản lĩnh thi đấu là điều khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng trong bối cảnh vòng bán kết ASEAN Cup 2026 đang đến gần.