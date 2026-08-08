Khoảnh khắc run rẩy của tuyển Việt Nam

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Tối 7/8, ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, dù vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp cùng ngôi đầu bảng, thầy trò ông Kim Sang-sik vẫn khiến người hâm mộ tuyển Việt Nam lo lắng bởi màn trình diễn không thực sự thuyết phục.
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Dù Đình Bắc sớm khai thông thế bế tắc ở phút thứ 18, mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội tuyển Việt Nam, các 'Chiến binh sao vàng' lại không thể cụ thể hóa ưu thế ấy để nới rộng cách biệt. Việc duy trì nhịp độ thi đấu có phần chủ quan khiến đội bóng áo đỏ dần đánh mất quyền kiểm soát.
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Càng về cuối trận, hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Kim Sang-sik càng lộ rõ những lỗ hổng chết người do sự thiếu tập trung, liên tục để đối phương khai thác và uy hiếp khung thành. Hệ quả tất yếu đã đến khi Campuchia tìm được bàn gỡ hòa trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại Mỹ Đình.
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Phút 71, từ một thoáng mất tập trung của hàng thủ Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh mắc sai lầm trong khâu cản phá, tạo điều kiện cho Iago Bento thoát xuống. Tiền đạo bên phía Campuchia không bỏ lỡ "món quà" này để sút tung lưới Lê Giang Patrik. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của thủ môn Việt Kiều ở giải đấu năm nay.
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Áp lực tâm lý khi bị gỡ hòa khiến lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên lúng túng trong những phút tiếp theo. Phải nhờ đến sự may mắn từ pha phản lưới nhà của Im Vakim ở phút 84, đội chủ nhà mới lấy lại được lợi thế dẫn bàn. Sự thiếu ổn định về bản lĩnh thi đấu là điều khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng trong bối cảnh vòng bán kết ASEAN Cup 2026 đang đến gần.
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Trên mặt trận tấn công, các học trò của ông Kim Sang-sik gặp nhiều trở ngại trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Các pha phối hợp ở khu vực ngoài vòng cấm thường tỏ ra rườm rà, thiếu tính đột biến cần thiết. Lối chơi này khiến hệ thống phòng ngự của Campuchia dễ dàng bắt bài và hóa giải các đợt lên bóng.
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Bàn thua bất ngờ khiến các trụ cột thất thần, liên tục vướng vào va chạm căng thẳng với phía Campuchia. Giữa bầu không khí ngột ngạt, khoảnh khắc tỏa sáng của Xuân Son (khiến hậu vệ đội khách phản lưới nhà) đã giải tỏa mọi nút thắt, giúp tuyển Việt Nam trút bỏ gánh nặng để giành chiến thắng đầy nhọc nhằn trên sân Mỹ Đình.
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Phút 85, bước ngoặt xảy ra khi áp lực dồn dập từ tuyển Việt Nam khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Trong nỗ lực cản phá tình huống dứt điểm của Xuân Son, hậu vệ Vakim của Campuchia lúng túng đá phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1. Bàn thắng đầy may mắn này chính là nút thắt quan trọng giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa tâm lý.
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Kể từ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, các cầu thủ Việt Nam chơi thanh thoát hơn và có được pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89, sau tình huống thoát xuống và tâng bóng điệu nghệ của Đình Bắc.
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Dẫu sao, việc giành chiến thắng cũng giúp đội tuyển Việt Nam thêm tự tin ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sắp tới. Thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ thi đấu bán kết lượt đi vào ngày 16/8/2026 và bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/8/2026.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau loạt trận tối 7/8. Ảnh: ASEAN United
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