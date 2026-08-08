Thông số giúp tuyển Việt Nam đứng đầu ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam đang cho thấy khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng hiệu quả tại ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sở hữu thông số chuyền bóng tốt nhất ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến

Theo số liệu thống kê từ trang chủ ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thực hiện tổng cộng 2.202 đường chuyền sau 4 trận, thông số cao nhất giải. Trong số này, có tới 1.944 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công lên tới 88%, cũng là những con số ấn tượng nhất từ khi giải khởi tranh.

Những thống kê này cho thấy khả năng tổ chức lối chơi ổn định của tuyển Việt Nam. Không chỉ chuyền bóng với số lượng lớn, các cầu thủ còn duy trì độ chính xác cao, qua đó giúp đội tuyển kiểm soát thế trận và hạn chế việc để đối phương giành lại quyền kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, chất lượng những quả tạt của tuyển Việt Nam lại là vấn đề cần xem xét. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tung ra 77 quả tạt sau 4 trận, nhưng chỉ có 19 quả tạt tìm đến đúng địa chỉ, tương đương tỷ lệ chính xác khoảng 25%.

Bên cạnh những con số về chuyền bóng, hiệu quả trong khâu tấn công và sự chắc chắn của hàng phòng ngự cũng góp phần giúp tuyển Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu. Đội tuyển đang cho thấy sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt cuối bảng A hôm 7/8, Việt Nam giành vé đi tiếp vào bán kết và sẽ gặp đội đứng thứ hai bảng B. Hiện tại, vị trí này đang thuộc về Malaysia.

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Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.