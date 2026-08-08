PSG chốt giá mua tuyển thủ Nhật Bản

PSG đang tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki từ Parma.

PSG chốt giá mua Suzuki.

Theo Football Italia, nhà đương kim vô địch châu Âu đạt tiến triển đáng kể trong quá trình đàm phán với Parma. PSG dự kiến chi khoảng 36 triệu euro để đưa Suzuki về sân Parc des Princes. Thủ môn người Nhật Bản cũng được cho là đồng ý ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031.

Thương vụ này cho thấy PSG đặt niềm tin lớn vào Suzuki, bất chấp việc cầu thủ 23 tuổi nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Juventus từng theo dõi sát sao thủ môn người Nhật Bản, bên cạnh một số CLB khác cũng bày tỏ mong muốn sở hữu anh.

Tuy nhiên, Suzuki được cho là lựa chọn PSG làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Sức hút của đội bóng thủ đô Paris cùng tham vọng cạnh tranh danh hiệu tại đấu trường châu Âu được xem là những yếu tố quan trọng giúp PSG vượt qua các đối thủ trong cuộc đua.

Nếu thương vụ hoàn tất, Suzuki nhiều khả năng đảm nhận vai trò dự bị cho Matvey Safonov ở mùa giải đầu tiên. Dù vậy, PSG không xem anh đơn thuần là phương án dự phòng.

Thủ môn người Nhật Bản được đánh giá sở hữu tiềm năng phát triển lớn và hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí số một tại sân Parc des Princes trong tương lai. Việc ký hợp đồng dài hạn đến năm 2031 cũng cho thấy PSG hướng đến một kế hoạch lâu dài dành cho Suzuki.

Với mức phí 36 triệu euro, Suzuki cũng dự kiến trở thành thủ môn châu Á có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.