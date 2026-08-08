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Thể thao

FIFA thanh toán tiền cho MU vụ Ugarte

  • Thứ bảy, 8/8/2026 07:59 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

MU có thể giảm đáng kể gánh nặng tài chính liên quan đến Manuel Ugarte trong thời gian tiền vệ người Uruguay nghỉ thi đấu dài hạn.

FIFA trả phần lớn mức lương của Ugarte thay MU.

Theo Telegraph, FIFA sẽ chi trả khoảng 80% mức lương 150.000 bảng/tuần của Ugarte dựa trên cơ chế bảo vệ cầu thủ của tổ chức này. Tiền vệ người Uruguay bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình tham dự World Cup 2026, giải đấu do FIFA tổ chức.

Nhiều nguồn tin cho biết Ugarte có thể phải nghỉ thi đấu từ 9 đến 12 tháng. Nếu điều này trở thành hiện thực, anh gần như bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2026/27. Cơ chế của FIFA được kích hoạt, giúp MU giảm đáng kể khoản tiền phải chi trả cho Ugarte trong thời gian anh điều trị.

Ngoài việc không thể đóng góp về mặt chuyên môn, sự vắng mặt của Ugarte cũng khiến kế hoạch chuyển nhượng của MU bị đảo lộn. Trước khi chấn thương xảy ra, Ugarte được xem là một trong những cầu thủ có khả năng rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè. Tiền vệ người Uruguay không còn thường xuyên giữ suất đá chính và được CLB "bật đèn xanh" rời đi.

Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng khiến khả năng bán Ugarte gần như không thể xảy ra ở hè này. MU cũng đứng trước nguy cơ thất thu một khoản tiền đáng kể khi từng kỳ vọng thu về khoảng 25 triệu bảng từ thương vụ này. Trước đó, “Quỷ đỏ” đã phải chi hơn 42 triệu bảng để chiêu mộ Ugarte từ PSG.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

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Duy Luân

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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