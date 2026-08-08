Đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup

Với ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội xếp nhì bảng B tại vòng bán kết.

Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Ảnh: Việt Linh

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích ấn tượng để giành ngôi nhất bảng A. Theo cục diện bảng B trước lượt đấu cuối cùng, đối thủ tiềm năng của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bán kết sẽ là Myanmar hoặc Malaysia.

Malaysia có cùng 6 điểm với Myanmar nhưng xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, Thái Lan dẫn đầu với 9 điểm và chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối là chắc ngôi đầu bảng.

Với Malaysia, đội cần thắng Philippines vào ngày 8/8 là chắc vé đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận Myanmar gặp Thái Lan. Trong trường hợp Myanmar và Thái Lan hòa nhau, Malaysia chỉ cần không thua trước Philippines là cũng giành quyền vào bán kết.

Với Myanmar, đội buộc đánh bại Thái Lan để có vé đi tiếp mà không cần quan tâm trận Malaysia và Philippines.

Một kịch bản khác là nếu Malaysia thua Philippines, Myanmar chỉ cần hòa Thái Lan là đi tiếp với tư cách nhì bảng. Khi đó, Myanmar sẽ đụng độ tuyển Việt Nam.

Dù đối thủ sắp tới là Myanmar hay Malaysia, tuyển Việt Nam đều có cơ sở để tự tin sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng. Tuy nhiên, vòng bán kết luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ và đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ cần duy trì sự tập trung để hướng tới mục tiêu vào chung kết.

Với ngôi nhất bảng A, tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Theo lịch dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

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Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.