HLV Kim nói về việc xuất ngoại của Đình Bắc

Trả lời họp báo sau trận thắng tuyển Campuchia tối 7/8, HLV Kim Sang-sik cho biết mình luôn đặt kỳ vọng rất cao ở Nguyễn Đình Bắc vì muốn học trò phát triển.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi màn thể hiện của Nguyễn Đình Bắc trong trận thắng tuyển Campuchia. Ảnh: Minh Chiến.

Sau hai trận im tiếng trước tuyển Singapore và Indonesia, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn trở lại với cú đúp vào lưới tuyển Campuchia, giúp Việt Nam thắng 3-1 tối 7/8 trên sân Mỹ Đình.

"Ở trận hòa tuyển Singapore 0-0, tôi rút Bắc ra sớm và tôi biết cậu ấy thất vọng. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với Bắc, tôi thường xuyên chia sẻ rằng cậu ấy sẽ không chỉ thi đấu ở Đông Nam Á, mà hãy hướng tới các giải đấu cao hơn. Nên tôi luôn đặt ra kỳ vọng rất cao ở cậu ấy. Hy vọng Bắc sẽ hiểu tấm lòng của tôi là luôn muốn cậu ấy phát triển", HLV Kim Sang-sik nhận xét.

Trước tuyển Campuchia, tuyển Việt Nam chơi với đội hình xuất phát không có cầu thủ nhập tịch nào. Tới hiệp 2, HLV Kim mới tung Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc vào sân. Đỗ Hoàng Hên dự bị cả trận.

"Những trận trước, Tài Lộc, Hoàng Hên hay Đoàn Văn Hậu bị đau bụng nên trận này không thể thi đấu. Hôm nay, cơ hội đã đến với các cầu thủ chưa được thi đấu. Điều này giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn. Từ giờ tới bán kết lượt đi, đội tôi sẽ có quãng nghỉ 9 ngày. Chúng tôi sẽ có kế hoạch tốt để giành kết quả tích cực ở trận đấu tới", chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay.

Về hàng thủ, HLV Kim đánh giá: "Nhiều lần các hậu vệ Việt Nam mất tập trung và mắc lỗi trong phòng ngự ở trận này. Qua những tình huống đó, các cầu thủ sẽ có những bài học".

Về tuyến giữa, chiến lược gia 49 tuổi nói: "Hôm nay, Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp vấn đề thể lực nên tôi phải thay ở đầu hiệp 2".

Trong 4 trận vòng bảng, HLV Kim nhiều lần thay đổi đội hình xuất phát. "Tuyển Việt Nam cần xoay tua khi vào giải. Tùy vào thể trạng và thể lực của cầu thủ mỗi trận, ban huấn luyện suy nghĩ rất nhiều cũng như tính toán rất kỹ làm sao để cầu thủ mới vào sân vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ", nhà cầm quân sinh năm 1976 giải thích.

Dự họp báo cùng HLV Kim là Đình Bắc, ngôi sao nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Số 9 đã lập công trở lại, nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn những cái tên chất lượng trên hàng công.

"Tuyển Việt Nam hiện có rất nhiều cầu thủ hay. Nhưng tôi sẽ biến áp lực cạnh tranh thành động lực. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và sinh hoạt điều độ. Khi có cơ hội, tôi sẽ cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo và cố gắng thi đấu tốt để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Đó là nguồn động lực rất lớn với tôi", Đình Bắc phát biểu.

Khi ghi bàn thứ hai, ngôi sao quê Nghệ An ăn mừng bằng cách hôn mặt cỏ sân Mỹ Đình. Lý giải về màn ăn mừng này, Đình Bắc cho biết: "Tôi nghĩ mặt cỏ đẹp quá! Rất phù hợp để tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Ngoài ra, không có gì đặc biệt cả".

Cuối phần họp báo, HLV Kim cũng tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng tuyển Việt Nam. "Tôi rất vui khi thắng tuyển Campuchia và tuyển Việt Nam đứng nhất bảng A để vào bán kết. Nhờ sự cổ vũ của nhiều cổ động viên Việt Nam, toàn đội đã có 3 điểm trên sân nhà Mỹ Đình", ông nói.

Xếp hạng chung cuộc bảng A ASEAN Cup 2026.

Vợ Quang Hải phản ứng thế nào sau kỷ lục của chồng? Chiều 7/8, Znews có buổi phỏng vấn với vợ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ vừa trở thành người ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 84 trận.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn