Mức giá để Rodri đến Barcelona

Man City giữ lập trường cứng rắn và chỉ để Rodri rời đi nếu nhận được mức giá phù hợp.

Rodri muốn gia nhập Barcelona.

Theo The Sun, đội chủ sân Etihad được cho là từ chối lời đề nghị đầu tiên từ Barcelona. Man City chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng vượt mốc 60 triệu bảng.

Barcelona xem Rodri là mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Đáng chú ý, tiền vệ 30 tuổi cũng ưu tiên gia nhập đội bóng xứ Catalonia thay vì chuyển sang khoác áo Real Madrid.

Đề nghị đầu tiên mà Barca gửi tới Man City được cho là chỉ vào khoảng 38 triệu bảng, con số bị đội bóng Anh đánh giá là quá thấp. Hiện tại, hai CLB vẫn chưa bước vào quá trình đàm phán chính thức và khoảng cách về mức định giá vẫn còn rất lớn.

Dù Rodri chỉ còn khoảng 10 tháng trong hợp đồng với Man City, ban lãnh đạo đội bóng không có ý định bán rẻ một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên, Man City vẫn duy trì quan điểm rằng nếu một cầu thủ thực sự mong muốn ra đi, CLB sẽ không giữ chân bằng mọi giá, miễn là nhận được lời đề nghị phù hợp.

Người đại diện của Rodri xác nhận trên truyền hình Tây Ban Nha rằng thân chủ của mình đã thông báo với Real Madrid về quyết định lựa chọn Barcelona. Theo người này, Rodri muốn thể hiện sự tôn trọng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi trực tiếp thông báo quyết định, thay vì để tin đồn lan truyền.

Rodri dự kiến sẽ trở lại trung tâm huấn luyện của Man City vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Phát ngôn gây sốc của Julian Alvarez về Barcelona Tối 29/7, video ghi lại buổi phỏng vấn Julian Alvarez trước báo giới nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.