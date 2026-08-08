Thất bại chuyển nhượng của MU

Andre Onana và Altay Bayindir, hai thủ môn từng nhận nhiều kỳ vọng khi gia nhập MU, đều không chứng tỏ được năng lực.

Onana và Bayindir thất bại tại MU. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/8, Bayindir được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Celta Vigo theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải. Thỏa thuận kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 4 triệu euro vào cuối mùa.

Trước Bayindir, MU cũng chia tay Andre Onana, người trở lại khoác áo Trabzonspor thêm một mùa giải theo dạng cho mượn.

Onana từng được MU bỏ ra hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ như phương án thay thế David De Gea, trong khi Bayindir cập bến từ Fenerbahce với mức phí khoảng 4,1 triệu bảng và được đưa về để sắm vai thủ môn dự bị. Tuy nhiên, sau ba năm, cả hai đều không thể đáp ứng kỳ vọng và buộc phải tìm cơ hội thi đấu ở bến đỗ mới.

Dù ban lãnh đạo hiện tại không trực tiếp thực hiện các thương vụ này, họ vẫn đang phải giải quyết những hệ quả từ các bản hợp đồng được ký kết trước đó.

Bayindir gây thất vọng.

Riêng Bayindir là minh chứng rõ nét cho một thương vụ không thành công. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra sân 17 trận trong màu áo MU, để thủng lưới tới 31 bàn và chỉ có một màn trình diễn thực sự nổi bật ở chiến thắng trước Arsenal tại FA Cup. Phần lớn thời gian còn lại, anh không thể cạnh tranh vị trí với Onana và dần mất chỗ đứng tại Old Trafford.

Hiện tại, Senne Lammens là thủ môn số một của MU sau mùa giải 2025/26 ấn tượng. Thủ thành người Bỉ có 32 lần bắt chính, giữ sạch lưới 8 trận và được triệu tập tham dự World Cup 2026.

Dự bị cho Lammens là tân binh Karl Darlow, người hết hạn hợp đồng với Leeds vào cuối tháng 6. CĐV MU kỳ vọng bộ đôi thủ môn này sẽ mang đến sự chắc chắn và ổn định cho khung thành "Quỷ đỏ", điều mà Onana và Bayindir đã không thể làm được trong quãng thời gian khoác áo đội bóng.

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