Tuyển Việt Nam đá bán kết ở Mỹ Đình, vé cao nhất 1 triệu đồng

Vé trận bán kết sân nhà của tuyển Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026 được bán từ chiều 8/8, với bốn mệnh giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố kế hoạch phát hành vé trận bán kết sân nhà của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Ban tổ chức đưa ra bốn mệnh giá gồm 1 triệu đồng, 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng. Vé được bán trực tuyến từ 14h30 ngày 8/8 đến 14h ngày 11/8, hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết vé.

Mỗi đơn hàng được mua tối đa 10 vé. Người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký.

Vé dự kiến được chuyển tới người hâm mộ từ ngày 14/8. Với những trường hợp không thể giao tận nơi, ban tổ chức bố trí điểm nhận vé tại Hà Nội trong ngày thi đấu.

Trận bán kết ngày 19/8 là cột mốc quan trọng tiếp theo của tuyển Việt Nam tại giải năm nay. Lợi thế sân nhà được kỳ vọng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm điểm tựa trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Ban tổ chức cũng yêu cầu khán giả tuân thủ các quy định an ninh, không mang pháo sáng, vật sắc nhọn hoặc các vật dụng bị cấm vào sân.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết sẽ được xác định sau khi các cặp đấu liên quan hoàn tất.