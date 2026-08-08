Atletico ưu ái Lee Kang-in

Sự xuất hiện của tân binh Lee Kang-in đang tạo ra những tác động đáng kể tại Atletico Madrid.

Lee Kang-in tạo thay đổi tức thì ở Atletico.

Chiêu mộ Lee Kang-in với giá 40 triệu euro, Atletico xem cầu thủ người Hàn Quốc là nhân tố quan trọng trong quá trình mở rộng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu. Chuyến du đấu tại Seoul cùng thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Hàn Quốc được kỳ vọng giúp đội bóng thu hút thêm người hâm mộ tại khu vực này.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Atletico có thể đến từ thời gian thi đấu tại La Liga. Theo AS, Atletico đề nghị ban tổ chức sắp xếp một số trận đấu vào những khung giờ thuận lợi hơn để khán giả châu Á theo dõi trực tiếp. Các mốc 14h00 hoặc 16h15 (giờ địa phương) có thể xuất hiện thường xuyên hơn trong lịch thi đấu của đội bóng.

Ngay ở những vòng đầu tiên, Atletico đã có hai trận diễn ra vào các khung giờ sớm. Trận sân khách gặp Athletic Bilbao ở vòng 4 được ấn định lúc 16h15, trong khi cuộc đối đầu Villarreal trên sân Metropolitano tại vòng 2 diễn ra lúc 17h00 ngày 23/8.

Trước đây, các khung giờ thi đấu buổi chiều từng vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ Atletico. Dù vậy, nhiều CĐV dần thích nghi, đặc biệt là các gia đình đánh giá giờ thi đấu sớm thuận tiện hơn so với những trận bắt đầu lúc 21h00.

Phía ban tổ chức La Liga chưa đưa ra phản hồi về đề xuất của Atletico. Trước đó, Lee cũng nhanh chóng tạo dấu ấn khi trở thành tân binh bán được nhiều áo đấu nhất lịch sử Atletico, trước khi kịp ra sân thi đấu một trận chính thức.

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